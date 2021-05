So passiert am Donnerstag im US-Bundesstaat Maryland. Ein Mann desinfizierte sich die Hände und zündet sich eine Zigarette an - dann bricht in seinem Auto ein Feuer aus. Grund für den Brand dürften die Dämpfe des Desinfektionsmittels sein.

Silja Hänggi 15.05.2021, 18.06 Uhr