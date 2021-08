Grausiger Fund: Spaziergänger entdeckt geköpfte Ziege in Hochfelden (ZH)

Am Samstag fiel einem Mann in einem Wald ein Fell auf. Was er zuerst für einen Hund hielt, stellte sich als der entstellte Kadaver eines Ziegenbocks heraus. Die Kantonspolizei Zürich hat Ermittlungen aufgenommen.