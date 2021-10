Krimiautori Silvia Götschi über den perfekten Mord und ihre Phobi

Das andere Interview Zehnjährige Schachspielerin Maria aus Oberägeri gewinnt zwei Schweizer Meisterschaften – und spricht über Vorurteile

In Oberägeri wächst ein Schachtalent heran. Maria Speerli (10) von den Zugerland Chessmates hat bis jetzt vier Titel im Schach gewonnen. Drei davon in einer von ihr ungeliebten Disziplin. Sie will beweisen, dass Frauen genauso gut spielen wie Männer.