Video: Tele 1

Video Mehr Italiener sollen kommen: Michelle Hunziker rührt die Werbetrommel für Luzern Wer durch die Luzerner Altstadt schlendert, trifft momentan nicht viele Leute an. Wenn doch, dann sind es vor allem Einheimische. Viele Hotelbetten bleiben leer. Dies soll sich bald ändern, zum Beispiel durch Gäste aus Italien. Dafür sorgen soll ein Schweizer Exportschlager. 05.08.2021, 10.13 Uhr

Michelle Hunziker kennen in Italien alle. Jetzt sollen die Italiener ihre nördlichen Nachbarn auch als Tourismus-Region abseits der Kuh- und Käse-Klischees kennen lernen. Dies sei dringend nötig, findet «La Hunziker», die am Mittwoch in Luzern für einen Werbespot-Dreh vorbeischaute. Luzern sei so eine schicke Stadt und als Aushängeschild perfekt geeignet, findet die Moderatorin.