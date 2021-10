Video - Motorradfahrer stirbt bei Frontalkollision mit Lieferwagen in Menzingen

Am Montag kam es auf der Neudorfstrasse in Menzingen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Motorradfahrer kollidierte bei einem Überholmanöver frontal mit einem entgegenkommenden Lieferwagen. Der Töfffahrer wurde beim Zusammenstoss so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Melissa Schumacher 26.10.2021, 07.57 Uhr