In der Sauna des Hallenbads City in Zürich ist am Freitagabend ein starker Brand ausgebrochen. Verletzt wurde dabei niemand. Laut Schutz und Rettung Zürich seien 40 bis 50 Personen evakuiert worden, etwa die Hälfte davon in Badehosen.

Melissa Schumacher 04.09.2021, 10.21 Uhr