Die sogenannte «Blackout-Challenge» hat Nidwalden erreicht. Die Schule Wolfenschiessen hat festgestellt, dass ihre Schülerinnen und Schüler an diesem lebensbedrohlichen Ohnmacht-Spiel teilnehmen. Deswegen warnt die Schulleitung die Eltern in einem Brief.

Tele1 05.10.2021, 19.38 Uhr