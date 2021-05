Video - St. Gallen: Beim Streit mit Messer verletzt – Mann flüchtet blutend aus Haus

Am Freitagabend ist es in einem Haus an der Lämmlisbrunnenstrasse zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen. Dabei wurde ein 28-jähriger Deutscher mit einem Messer potenziell lebensbedrohlich verletzt. Der mutmassliche Täter - ein 33-jähriger Schweizer - konnte vor Ort festgenommen werden.

Silja Hänggi 15.05.2021, 15.46 Uhr