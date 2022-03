So war der Schmutziger Donnerstag in Schwyz

Videos Schwyz , Ibach, Rothenthurm: So herrlich war der Schmudo in der Innerschwyz Die Schwyzer Grossgrinde, die Ibächler Rott und die urchige Fasnacht in Rothenthurm: Wir präsentieren den Schmutzigen Donnerstag in unserer Region in der Zusammenfassung. Geri Holdener Jetzt kommentieren 01.03.2022, 10.14 Uhr

Unter anderem musste sich auch die Grossgrinde-Zunft in Schwyz lange gedulden, bis sie wieder einmal unter die Leute konnte. Wir zeigen den Gang zur Hofmatt, wo sich die Grinde auch vom Gegenverkehr nicht aufhielten liessen:

Leuchtende Kinderaugen gab es am Donnerstagnachmittag in Ibach. Die Rott zog durchs Dorf und zeigte sich vor dem Pfarrheim in bester Spendierlaune:

In Rothenthurm ging es den ganzen Tag über in den Beizen urchig zu und her. Im «Adler» sorgte etwa der Zillertaler Hochzeitsmarsch für Stimmung. Das Sujet lautete passend «Heiraten», Teil des Kinderfasnacht-Wettbewerbs. Auch auf der Strasse war die Stimmung am kleinen Umzug fasnächtlich, wie unser Clip zeigt:

