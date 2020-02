Video VR-Delegierter der Stoosbahnen: «Wir sind sehr betroffen» Bruno Lifart, Delegierter des Verwaltungsrats der Stoosbahnen, hat am Donnerstagabend innert zehn Minuten vom Absturz des Vierer-Sessels erfahren. «Da können Sie sich vorstellen, da rutscht einem mal zuerst das Herz in die Hose.» Bote der Urschweiz 07.02.2020, 13.36 Uhr

Im kurzen «Bote»-Interview am Freitagvormittag auf dem Stoos führte Lifart auch aus, was sich gemäss ersten Erkenntnissen am Donnerstagabend nach 22 Uhr auf dem oberen Abschnitt der Fronalpstock-Sesselbahn ereignet hat.