Das frisch verheiratete Ehepaar Brändli wird seinen Hochzeitstag am 3. Oktober so schnell nicht vergessen: Wegen der schweren Unwetter in Diesbach stand der passionierte Feuerwehrmann Reto Brändli seit dem frühen Morgen im Einsatz.

Katja Jeggli 05.10.2020, 16.49 Uhr