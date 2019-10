Weinernte am Felshang

Auf der «Domaine de Beudon» in Fully VS nähert sich das Ende der Ernte. Für die Winzerin Marion Granges ist es die 49. Ernte. Das Anwesen, das ihr Mann 1971 übernahm, liegt auf einem Felsen und ist nur mit der Seilbahn erreichbar. Seit dreissig Jahren werden die Reben biologisch angebaut, seit 1992 biologisch-dynamisch. In diesem Jahr ist die Ernte aufwändig. Frost und Hagel traten das ganze Jahr über auf. Daher werden die Trauben sortiert und die Kernen entfernt, erklärt die Winzerin.