Wetter - Starke Gewitter im Kanton Neuenburg: Hier überflutet ein Bach ein ganzes Dorf!

Am Dienstagabend ist es in der Region Cressier (NE) zu Überflutungen gekommen. Der Bach Ruhault war über die Ufer getreten und hatte in den Dörfern Cressier und Frochaux massive Schäden verursacht. Laut der Neuenburger Polizei seien rund 500 Notrufe eingegangen, rund 75 Gebäude seien betroffen. Verletzt oder vermisst werde niemand.

Silja Hänggi 23.06.2021, 09.15 Uhr