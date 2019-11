Zibelemärit lockt die Massen nach Bern In Bern hat am Montagmorgen der traditionsreiche Zibelemärit begonnen. Zehntausende Besucherinnen und Besucher werden zum jährlichen Volksfest in der Bundesstadt erwartet. Schon kurz nach 4 Uhr begannen sich die Gassen der Altstadt zu beleben. Erste Schaulustige strömten in die Gassen der oberen Altstadt, schlenderten über den Bundesplatz und freuten sich an den kunstvoll geflochtenen Zwiebelzöpfen.