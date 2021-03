Am Freitagabend ist im Zürcher Oberland ein Wolf in die Fotofall getappt. Am Samstag wurden Nutztierhalterinnen und Nutztierhalter im Kanton über eine mögliche Wolfspräsenz via SMS informiert worden. Der Schafbauer Reto aus Bäretswil teilt seine Sorgen.

Visthanna Vimalakanthan

14.03.2021, 16.23 Uhr