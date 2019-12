Anna Christen Beirätin Region Willisau, Sozialvorsteherin 23.12.2019, 14.40 Uhr

Seit 24 Jahren bin ich Sozialvorsteherin der ländlich geprägten Gemeinde Hergiswil b. W.

Oft werde ich mit Armut, finanzieller Not oder Schicksalsschlägen konfrontiert. Die Betroffenen müssen eine grosse Hürde nehmen, um ihre Sorgen und Nöte einer Anlaufstelle anzuvertrauen. Im Gegenzug erfahre ich Spender, die grosszügigerweise bereit sind, andere finanziell zu unterstützen, damit diese nicht durch die Maschen der sozialen Netze fallen. Deshalb motiviert mich die Aufgabe als Beirätin, die eingegangenen Gesuche umsichtig und verantwortungsvoll zu prüfen. So können Menschen in ausgewiesenen Notlagen durch eine unbürokratische Spende ihre Lebenssituation entschärfen.