Hans Bucher Beirat Region Sursee, alt Zentrumsleiter 23.12.2019, 14.37 Uhr

Hans Bucher

Beirat Region Sursee, alt Zentrumsleiter



In meiner 15-jährigen Tätigkeit als Beirat der LZ Weihnachtsaktion beeindrucken mich immer wieder die Sorgen, Ängste und Nöte von alleinerziehenden, verarmenden, einsamen, arbeitslosen und kranken Menschen in unseren Regionen. Trotz gutem Netz von Sozialversicherungen, Beratungsstellen und der öffentlichen Hand entstehen im finanziellen Bereich der betroffenen Personen des Öfteren unüberwindbare Situationen und Notlagen. Mit den Zielsetzungen unserer Weihnachtsaktion stelle ich immer wieder fest, wie kleinere finanzielle Beiträge viel bewirken können und dadurch Freude und Zuversicht in den Alltag der Betroffenen bringen.