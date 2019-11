LZ-Weihnachtsaktion über eine junge Alleinerziehende: «Ich habe einen grossen Fehler gemacht» Eine familiäre Notsituation führt oft auch noch in die Schuldenspirale. Dank gezielter Hilfe hat Monika Bucher* wieder Tritt gefasst. Arno Renggli 28.11.2019, 16.00 Uhr

Wenn Rechnungen zum Problem werden: Alleinerziehende tragen ein besonders hohes Risiko, in die Armut und in die Schuldenspirale zu geraten. (Symbolbild: Getty) Geber86, E+

Es sah wie die ideale Lösung aus: Auf einen Schlag ist der Druck weg, man erhält Zeit, das Problem in verdaubaren Etappen zu lösen. Es kommt doch noch gut, dachte Monika Bucher (* Name der Redaktion bekannt), alleinerziehende Mutter zweier Schulkinder. Genau das Gegenteil geschah: Das Problem wuchs.

Angefangen hat alles mit der Trennung von ihrem Mann. Mit nunmehr zwei Wohnungen wird das Geld sofort knapp, auch wenn die beiden nicht im Streit auseinandergehen. Aber der Mann arbeitet im Niedriglohnbereich, gerät ans betreibungsrechtliche Existenzminimum, die Alimente sind entsprechend tief. Monika Bucher kann sich einen 50-Prozent-Job besorgen, den grossen Lohn hat auch sie nicht. Für sie und die beiden Kinder reicht das Geld hinten und vorne nicht. Unbezahlte Rechnungen beginnen sich zu stapeln, dann kommt Unvorhersehbares, eine Brille für eins der Kinder, Zahnarztkosten, Reparaturen am alten Auto. «Immer öfter musste ich mich entscheiden: Bezahle ich eine Rechnung oder kaufe ich uns etwas zu essen?»

Die vermeintlich perfekte Lösung

Irgendwann betragen die Schulden 30000 Franken, es ist aussichtslos. Wirklich? Ein Kreditunternehmen bietet die perfekte Lösung: 30000 Franken sofort, damit sind die Schulden auf einen Schlag weg, der Kredit lässt sich in bequemen Monatsraten à 500 Franken zurückzahlen. «Im Grunde habe ich mir Zeit gekauft», sagt Monika Bucher. «Ich habe einen Fehler gemacht.»

Denn der Kredit – für einen effektiven Jahreszins von 11,9 Prozent! – lässt sich nicht tilgen. Jemand, der am betreibungsrechtlichen Existenzminimum lebt, kann kaum monatlich 500 Franken aufbringen. Der Kreditgeber droht mit Betreibungen. Und zahlt sie Raten, bleiben andere Rechnungen liegen. Nach kurzer Zeit ist die junge Mutter zurück im Teufelskreis, dem sie doch entfliehen wollte. Endlich macht sie den richtigen Schritt: Sie sucht Hilfe.

Spenden wirken vervielfacht An dieser Stelle berichten wir exemplarisch, wie wir Spendengelder einsetzen. Gezielt helfen wir auch mit, Menschen von Schulden zu befreien. Dies, wenn sie aus sozialer Not hineingeraten sind, die Sanierung nachhaltig ist und mit dem Geld ein Erlass weiterer Schulden erreicht werden kann. Jeder Franken, den die LZ-Weihnachtsaktion hier einsetzt, hat also eine vervielfachte Wirkung.

Die Schuldenberatung Luzern hilft ihr zunächst, überhaupt wieder einen Überblick zu gewinnen. Vor allem aber wird festgestellt, dass der Bankkredit wegen der finanziellen Lage von Monika Bucher nicht in dem Umfang gewährt hätte werden dürfen: Ein Kredit darf nicht in eine Überschuldung führen. Die Schuldenberatung hilft ihr, aus dem Kredit rauszukommen, sodass sie über die Dauer von 36 Monaten monatlich 100 Franken abtragen muss. Eine Expertin der Schuldenberatung verhandelt mit der Kreditbank um einen teilweisen Erlass. Schliesslich einigt man sich. Auch die LZ-Weihnachtsaktion hat mit einem Beitrag an die Zahnarztkosten der Kinder geholfen, Monika Bucher aus der Schuldenfalle zu holen. «Das war eine enorme Entlastung, für die ich sehr dankbar bin.» Voraussetzung war, dass sie ihre Finanzen wieder im Griff hatte. Tatsächlich ist sie neben wenigen noch zu bezahlenden Rechnungen heute schuldenfrei.

«Ich möchte die Kinder vor der Armut schützen»

Noch immer lebt sie mit ihren Kindern am betreibungsrechtlichen Existenzminimum. Aber mittelfristig kann sie ihr Arbeitspensum erhöhen, zumal die Betreuung der Kinder allmählich etwas weniger zeitintensiv wird. «Es braucht viel Energie, immer so knapp kalkulieren zu müssen. Und ich möchte die Kinder vor der Armut schützen, obwohl sie genügsam sind und verstehen, dass wir nicht wie andere in die Ferien fahren können. Aber unsere Situation wird sich bessern, wir sind glücklich und schauen mit viel Zuversicht nach vorn.»