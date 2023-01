Kommentar Grossherzig gerade auch in diesen schwierigen Zeiten Die LZ-Weihnachtsaktion hat ein grossartiges Sammelergebnis. Stiftungsratspräsidentin Bettina Schibli zeigt sich in ihrer Reaktion sehr berührt. Bettina Schibli, Stiftungsratspräsidentin 05.01.2023, 17.00 Uhr

Wer ein Beispiel gelebter Solidarität sucht, der wird in unserer Region fündig: Grossartige 5 465 574 Spenderfranken durfte die LZ-Weihnachtsaktion mit ihrer jüngsten Sammlung einnehmen. Das ist das zweitbeste Resultat in der bald 27-jährigen Geschichte der Aktion. Und es ist ein eindrücklicher Beleg einer sehr grossen und äusserst zuverlässigen Hilfsbereitschaft für notleidende Menschen in der Zentralschweiz.

Das Sammelergebnis ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Schliesslich stehen wir in überaus schwierigen, unsicheren Zeiten. Der Krieg in Europa macht uns Angst und ist Grund für die Energieversorgungskrise. Diese treibt die Teuerung an, sorgt auch für steigende Lebenskosten. Und damit für wachsende Sorgen insbesondere bei denen, die ohnehin schon knapp kalkulieren müssen.

Umso grossartiger ist es, dass über 18 000 Spenden für die LZ-Weihnachtsaktion eingegangen sind. Nicht nur von Firmen, Stiftungen, Vereinen, Gruppen und Gemeinden, sondern wiederum von vielen Einzelpersonen und Familien. Das Schönste und Wichtigste am Sammlungserfolg ist, dass den Notleidenden nicht nur rasch und unbürokratisch geholfen werden kann, sondern auch, dass Hoffnung gespendet wird. Das ist gerade in diesen Zeiten ein unübersehbares Zeichen der Solidarität mit den Schwächeren in unserer Gesellschaft. Wir danken Ihnen, liebe Spenderinnen und Spender ganz herzlich für Ihre Grossherzigkeit!