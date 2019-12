Ruth Garcia Beirätin Nidwalden, alt Sozialvorsteherin 23.12.2019, 14.52 Uhr

Beirätin Nidwalden, alt Sozialvorsteherin



Als mich meine Vorgängerin angefragt hatte, ob ich ihre Arbeit als Beirätin bei der LZ Weihnachtsaktion übernehmen würde, habe ich spontan zugesagt. Als ehemalige Sozialvorsteherin war mir die finanzielle Not vieler Menschen bekannt. Dass in der Zentralschweiz so viele Menschen für die LZ Weihnachtsaktion so viel Geld spenden ist ganz einfach fantastisch und auch nicht selbstverständlich. Deshalb ist es mir auch ganz wichtig, die Gesuche gut zu prüfen, damit die Spendegelder im Sinne des Spenders gesprochen werden. Ich investiere diese Zeit sehr gerne zum Wohle der Notleidenden und empfinde nach getaner Arbeit immer eine grosse Befriedigung. Im Wissen, dass vielen Menschen die durch einen Schicksalsschlag oder ohne eigenes Verschulden in Not geraten sind mit einem Beitrag der LZ Weihnachtsaktion geholfen werden kann, erfüllt mich mit Freude.