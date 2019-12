Ruth Ulrich Beirätin Kanton Obwalden, Sozialarbeiterin 23.12.2019, 15.07 Uhr

Als pensionierte Sozialdienstleiterin ist mir bewusst, wie viele hilfsbedürftige Menschen in unserer Region leben. Sie müssen mit sehr kleinem Budget in unserer wohlhabenden Schweiz auskommen. Schnell kann eine Familie aufgrund Erkrankung eines Elternteils oder Verlust der Arbeitsstelle in den finanziellen Abgrund getrieben werden. Darum motiviert es mich sehr, dass wir dank der Spender der LZ Weihnachtsaktion diese Gelder direkt einsetzen und die Notlage der Begünstigten lindern können. Diese Arbeit im Beirat ist für mich nebst dem Hüten meiner zwei Grosskinder eine erfüllende Aufgabe.