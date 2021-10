Stiftungsrat und Beirat der LZ-Weihnachtsaktion

Die LZ-Weihnachtsaktion ist als Stiftung organisiert, die jedes Jahr in der Weihnachtszeit Spenden für Not leidende Menschen in der Zentralschweiz sammelt. Ein neutraler und fachlich kompetenter Beirat entscheidet darüber, an wen die Spenden gehen.

25.10.2021, 16.31 Uhr