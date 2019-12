Urs W. Studer Stiftungsrat und Präsident des Beirates 23.12.2019, 11.35 Uhr

Die LZ-Weihnachtsaktion wurde 1996 ins Leben gerufen: Seit 2006 ist sie eine selbständige gemeinnützige Stiftung, deren Stiftungsrat ich seither angehören darf. Seit 2012 bin ich in der Nachfolge von alt Regierungsrat Klaus Fellmann Präsident des Beirats, der über sämtliche Gesuche befindet. Um zu gewährleisten, dass die Gesuche von allen Beiräten nach den gleichen Regeln bearbeitet werden, bestehen periodisch aktualisierte Richtlinien.

Ich verneige mich voller Dankbarkeit vor den Spenderinnen und Spendern. Sie ermöglichen der Stiftung, alljährlich gegenüber Einzelpersonen oder Familien, die mit uns hier leben und in Not sind, Gutes zu tun: Sie helfen so mit, die Gemeinschaft der Bewohner in den fünf Kantonen zu kitten und Freude zu bereiten.