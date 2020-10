Fragen und Antworten zur LZ Weihnachtsaktion Für wen sind die Spendengelder? Wer weist diese zu? Besteht die Gefahr eines Missbrauchs? Hier finden Sie die häufigsten Fragen und Antworten zur LZ Weihnachtsaktion. 01.10.2020, 13.31 Uhr

Was ist die LZ Weihnachtsaktion?

Die LZ Weihnachtsaktion ist als Stiftung organisiert und ein einzigartiger Erfolg. Und dies dank den Leserinnen und Lesern der Luzerner Zeitung und ihrer Regionalausgaben. Sie spenden jedes Jahr in der Weihnachtszeit, um vielen Familien und Einzelpersonen in der Zentralschweiz zu helfen. Es fliessen keine Spenden an Institutionen. Die LZ Weihnachtsaktion arbeitet mit Fürsorgestellen und mit Sozialämtern der Gemeinden in der Zentralschweiz zusammen. Sie garantiert für die seriöse Abklärung der Gesuche und für den sorgfältigen Einsatz der Spendengelder. Die solidarische Hilfe kommt Menschen zugute, die in scheinbar ausweglosen Situationen sind, etwa nach schweren Schicksalsschlägen. Sie hilft da, wo sonst niemand hilft: etwa wenn staatliche Fürsorge nicht helfen kann oder nicht helfen darf, trotzdem aber die Not offensichtlich ist. Den Betroffenen verhilft dies zu neuer Zuversicht und einer positiven Zukunftsperspektive. Ein neutraler und fachlich kompetenter Beirat entscheidet darüber, an wen die Spenden gehen. Die LZ Weihnachtsaktion ist aus unserer Region nicht mehr wegzudenken. Sie ist die erfolgreichste Sammelaktion einer Schweizer Tageszeitung.