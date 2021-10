236 Millionen Euromillions: Rekord-Jackpot wurde nicht geknackt – nächste Chance am Freitag Es gab erneut keinen Gewinner bei der Ziehung des bisher grössten Euromillions-Jackpots am Dienstagabend. 12.10.2021, 22.48 Uhr

Der Rekord-Jackpot geht in die nächste Runde. Keystone

Auch am Dienstagabend wurde der grösste Euromillions-Jackpot der Geschichte erneut nicht geknackt. Kein Teilnehmer hatte alle Zahlen richtig. Die Rekordsumme wird am Freitag erneut gezogen.

Noch grösser wird der Jackpot jedoch nicht. Die Obergrenze von 220 Millionen Euro (umgerechnet 236 Millionen Franken) ist bereits erreicht, sodass am Freitag erneut 236 Millionen Franken im Jackpot liegen. Bis jemand den Hauptgewinn landet, fliessen alle weiteren Einnahmen aus den Spielgeldern in die nächsttiefere Gewinnklasse, in der es mindestens eine Gewinnerin oder einen Gewinner gibt.

So haben in der Ziehung vom Dienstagabend neun Lose fünf richtige Zahlen sowie einen richtigen Stern getippt. Für diese Teilnehmer gibt es je rund 2 Millionen Franken.

Die richtigen Zahlen, die für den Hauptgewinn nötig gewesen wären, lauten: 6, 13, 22, 45, 49 und die Sterne 10 und 11. (kca)

Angaben zu den Lotto-Zahlen von Euromillions: Alle Angaben ohne Gewähr.