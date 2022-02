Ems-Chemie: Rekordjahr sorgt für Geldsegen bei den Blochers

25 Prozent mehr Gewinn Das Ems-Rekordjahr spült den Blocher-Töchtern 281 Millionen Franken Dividende in die Kasse Länder wie die USA legten nie dagewesene Konjunkturprogramme auf. Davon profitierte auch die Ems-Chemie. Trotz Covid blickt die Gruppe auf ein Rekordjahr zurück. Pascal Michel und Alyson Frischknecht Jetzt kommentieren 11.02.2022, 16.30 Uhr

Hat gut lachen angesichts der Millionen-Gewinne: Ems-Chemie-Chefin und SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher. Keystone

Die Direktive von Ems-Chemie-Chefin Magdalena Martullo-Blocher an die rund 2600 Mitarbeitenden war letztes Jahr klar: «Zielgerichtet, kämpferisch, erfolgreich» wolle man arbeiten – und wachsen, trotz Covid-Krise. In Anlehnung an das anstehende chinesische Jahr des Tigers hatte Martullo ihre Zielvorgabe mit dem Bild der Raubkatze illustriert.

Die Vorgaben hat das Unternehmen mit Sitz im bündnerischen Domat-Ems, spezialisiert auf Hochleistungspolymere und Spezialchemikalien, nun deutlich übertroffen, wie Martullo-Blocher am Freitag an der Bilanzmedienkonferenz verkündete – wie immer im typischen hemdsärmligen Ton.

Ems konnte im Vergleich zum Vorjahr den Umsatz um 25,1 Prozent auf 2,25 Milliarden Franken steigern. Der Gewinn belief sich auf 553 Millionen Franken, was einer Steigerung von 25,8 Prozent entspricht. Beide Werte sind Rekord in der über 85-jährigen Firmengeschichte.

Autogeschäft lahmte

Dabei herrschte beim wichtigen Autogeschäft im vergangenen Jahr Krisenstimmung: Da die Mikrochips fehlten, waren besonders in den USA Neuwagen praktisch nicht lieferbar. Dieser Sparte, die bei Ems mehr als 60 Prozent des Umsatzes generiert, wuchs dementsprechend kaum. Daneben schossen die Rohstoffpreise für Chemikalien in die Höhe. Martullo erklärte, man habe trotzdem im Unterschied zur Konkurrenz immer versucht, zu liefern. Und dies wurde von den Kunden offenbar geschätzt, sodass Martullo ihnen auch die gestiegenen Rohstoffkosten weiterverrechnen konnte.

Profitieren konnte die Ems von den gigantischen Covid-Hilfspaketen der Regierungen. Besonders die USA fluteten die Wirtschaft mit Billionen Dollar, was die Nachfrage stark ankurbelte. Diese Hilfsgelder hätten die Nachfrage nach Ems-Produkten ohne den Automobilbereich geschätzt um 10 Prozent in die Höhe getrieben, hielt Martullo gegenüber CH Media fest. Zum guten Ergebnis trugen Neugeschäfte im Bereich Polymere wie Spezialchemikalien bei.

Elektroautos als Zukunftsmarkt

Für 2022 ist Ems etwas weniger optimistisch und rechnet nur mit einem leichten Wachstum. Besonders in der E-Auto-Sparte sieht Martullo-Blocher Potenzial. Wenn es aber darum geht, Schnellladestecker für E-Autos oder leichtere Materialien im Autobau zu verkaufen, zeigt die SVP-Nationalrätin keine Berührungsängste mit den «grünen» Technologien. Doch grundsätzlich beurteilt sie die erneuerbaren Energien kritisch, wie ein halbstündiger Vortrag über die «Stromkonzerne-Abzocker» sowie die gescheiterte Energiestrategie von Umweltministerin Simonetta Sommaruga mehr als deutlich machte (siehe Box).

Martullo will neue AKW Ems-Chemie-Chefin und SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher nutzte die grosse Bühne an der Medienkonferenz, um die drohende Stromlücke in der Schweiz zu thematisieren. Allein auf erneuerbare Energien und Stromimporte aus den Nachbarländern könne man sich in dieser Situation nicht verlassen. Ihre Lösung: Der Bau neuer Gas- und Atomkraftwerke. Jeder Stromausfall, auch wenn er nur eine halbe Sekunde dauere, könne Ems mehrere hunderttausend Franken kosten. Damit es nicht so weit komme, fordert Martullo-Blocher, dass der Bund handle und den Bau neuer AKW und Gaskraftwerke fördere. Man müsse bereits jetzt mit der Planung beginnen und die Projekte ausschreiben. Ein Dorn im Auge sind ihr die Schweizer Stromkonzerne. Denn diese hätten nicht wie früher einen Versorgungsauftrag, sondern handelten heute als private Unternehmen gewinnorientiert. Sie hätten also ein Interesse daran, günstigen Strom aus dem Ausland zu importieren, anstatt selbst zu produzieren. Auch seien sie «subventionsgierig» und würden die Politik in die Alimentierung von Alternativenergien drängen. Ein weiteres Problem ist laut Martullo-Blocher, dass die Stromanbieter ein Interesse an einer Stromknappheit hätten. Grossunternehmen wie Ems hätten bereits Strom im Voraus bezahlt. Bei einer Knappheit könnten die Stromunternehmen jedoch selbst entscheiden, welches Unternehmen wie viel Strom einsparen müsse und wie teuer sie ihn verkauften. (ayf)

Satte Gewinne für die Blocher-Familie

Die Rekordergebnisse spülen den Aktionären eine ordentliche Dividende von 16.50 Franken sowie eine ausserordentliche Dividende von 4.50 Franken in die Kasse. Insgesamt schüttet die Ems 397,6 Millionen Franken aus. Die Mehrheit der Aktien besitzt Magdalena Martullo-Blocher zusammen mit ihrer Schwester Rahel Blocher (60,82 Prozent). Die dritte Schwester, Miriam Baumann, hält 10,1 Prozent. Insgesamt nehmen sie dank der Ems-Gewinnausschüttung also über 281 Millionen Franken ein.

Was bleibt für die Mitarbeitenden vom Rekord-Jahr? Martullo-Blocher erklärte an der Medienkonferenz, die Inflation habe die Schweiz bisher nicht so stark getroffen wie etwa die USA, wo fast alles teurer geworden sei. Trotzdem plant die Ems, ihren Mitarbeitenden in allen Ländern eine Lohnerhöhung zu gewähren. In der Schweiz habe Ems die Löhne immer im «marktmässig» erhöht. Der Entscheid falle im Mai. Dann entscheidet sich auch, ob es wie im Vorjahr eine «Coronaprämie» gibt. «Darüber muss ich noch nachdenken», so Martullo-Blocher, «es ist nicht ausgeschlossen».

