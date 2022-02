Halbherr wird Präsident der ABB-Sparte E-Mobility

E-Mobilität ABB-Tochter E-Mobility steht vor dem Börsengang: Dieser Zürcher wird Präsident Der 57-jährige Michael Halbherr soll den Verwaltungsrat des Herstellers von Lade-Infrastrukturen leiten. Er kann es «kaum erwarten», die rasant wachsende Firma weiter voranzutreiben. Daniel Zulauf 08.02.2022, 13.56 Uhr

Michael Halbherr wird Verwaltungsratspräsident vom ABB-Spinn-off E-Mobility. ZVG/ABB

Die Abspaltung der überaus dynamisch wachsenden ABB-Division E-Mobility steht kurz bevor. Die Firma ist inzwischen soweit aus dem Konzern-Verbund herausgelöst worden, dass sie nun auch einen eigenen Verwaltungsrat erhält. Noch vor dem Sommer will ABB eine Minderheit von E-Mobility an die Börse bringen.

Auch die Zurich braucht sein Know-how

Präsident des Gremiums wird der in Schwamendingen aufgewachsene Michael Halbherr. Der promovierte Elektrotechniker und Informatiker ist seit 2014 als «Business Angel» tätig. In dieser Rolle fungiert er als Investor und strategischer Begleiter junger Start-ups. 2019 wurde er in den Verwaltungsrat der Zurich gewählt. Das Versicherungsunternehmen dürfte sich vor allem Halbherrs Kenntnisse im Bereich der autonomen Fahrens interessieren - eine Entwicklung, das für das Schadengeschäft der Assekuranzbranche von nahezu schicksalshafter Bedeutung ist.

Die Rettung von Nokia hat nicht funktioniert

Halbherr, der seine berufliche Karriere in den 1990er-Jahren bei Boston Consulting Group gestartet hatte, engagierte sich 1999 als Investor und Chef des Berliner Start-ups «Gate 5», das Kartedienste für mobile Navigationssysteme und Smartphones entwickelte. 2006 wurde Gate 5 vom frühere Mobiltelefonriesen Nokia übernommen und Halbherr avancierte in die Geschäftsleitung des finnischen Flaggschiffunternehmens. 2013 warf Nokia aber das Handtuch und verkaufte sein Smartphonegeschäft an Microsoft. Halbherr machte sich kurz darauf selbständig.

2021 wurde der Technologieexperte auch in den Verwaltungsrat des Zürcher Investmenthauses Vontobel aufgenommen. Auch die Banken benötigen im Zusammenhang mit der schnell voranschreitenden Digitalisierung das Know-how von gut vernetzten Spezialisten wie Halbherr.

Am Donnerstag will ABB mehr über E-Mobility informieren

Er könne es «kaum erwarten» seinen Beitrag zu Leisten um die zu verselbständigende E-Mobility weiter voranzubringen, sagt er. ABB beabsichtigt eine nicht nicht näher quantifizierte Minderheit der E-Mobility-Aktien an die Börse zu bringen und so mindestens einen Erlös von 750 Millionen Dollar zu generieren. In Finanzkreisen wird der potentielle Marktwert von E-Mobility aktuell mit bis zu 3 Milliarden Dollar beziffert. Die Firma hatte 2020 einen Umsatz von 220 Millionen Dollar erzielt. Sie stellt Lade-Infrastrukturen für elektrische Autos, Busse und Lastwagen her. Das Wachstum ist überaus dynamisch und geht einher mit der weltweit stark steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen. Operativ wird E-Mobility vom 52-jährigen Deutschen Frank Mühlon geleitet. Weitere Einzelheiten zu E-Mobility und zum anstehenden Börsengang will ABB am kommenden Donnerstag auf einem Kapitalmarkttag für Investoren bekanntgeben.