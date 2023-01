Manor: CEO Jérôme Gilg tritt ab und, Roland Armbruster übernimmt

Abgang Überraschung bei Manor: Warenhauschef Jérôme Gilg tritt ab – kam es zum Knall oder wechselt er gar zur Migros? Der Chef der grössten Schweizer Warenhauskette räumt seinen Chefsessel, nachdem zuletzt Verkaufsgerüchte die Runde machten. Die Mitteilung zu diesem Wechsel lässt grosse Fragen offen. Benjamin Weinmann 4 Kommentare Aktualisiert 25.01.2023, 10.10 Uhr

Jérôme Gilg tritt bei Manor zurück. Wolfgang Wagmann/SOL

Knall bei Manor: Wie die grösste Schweizer Warenhauskette am Mittwochmorgen per Communiqué bekanntgibt, kommt es zu einem Chefwechsel. Jérôme Gilg gibt seinen Posten nach vier Jahren ab. Er macht per 1. Februar – also praktisch per sofort – Roland Armbruster Platz. Der Deutsche stand zuletzt der italienischen Warenhauskette Gruppo Coin vor und hat laut Communiqué «über 20 Jahre profunde Erfahrung im Detailhandel». Zu seinen Karriere-Stationen gehören Warenhausgruppen wie Kadewe, Karstadt, De Bijenkorf und Breuninger.

Die Nachricht erfolgt nur wenige Tage, nachdem Gerüchte publik wurden, wonach die 59 Manor-Warenhäuser zum Verkauf stehen und es laut der «Handelszeitung» gar demnächst zu einem Mega-Deal kommen könnte. Als potenzieller Käufer wurde Coop gehandelt (CH Media berichtete).

Keine Würdigung für Gilg

Die Medienmitteilung lädt ein zu Spekulationen. Denn Gilg gilt als langjähriger Zögling der Manor-Inhaberfamilien Maus und Nordmann aus Genf. Vor seiner Ernennung zum Manor-Chef leitete er im Auftrag der Familienfirma Maus Frères die Baumarktkette Jumbo. Doch im Communiqué wird sein Wirken praktisch nicht gewürdigt. Einzig von einer «erfolgreichen 20-jährigen Laufbahn in der Maus Frères-Gruppe» ist die Rede. Mehr nicht.

Somit stellt sich die Frage: Kam es zwischen Gilg und der Konzernführung mit dem französischen CEO Thierry Guibert und dem Genfer Präsidenten Didier Maus zum grossen Knall und zur Entlassung? Waren die beiden mit Gilg, der in der Branche einen Ruf als agiler, anpackender Chef geniesst, nicht zufrieden? Das schlichte Communiqué lässt stark darauf schliessen. Oder aber war es Gilg, der einen allfälligen Verkauf von Manor nicht abwickeln wollte?

Kritik vom Personal

Fakt ist, dass sich Manor seit Jahren im Krebsgang befindet, keine Umsatzzahlen mehr kommuniziert und Stellen hat abbauen müssen. Nebst der stetig grösser werdenden Online-Konkurrenz im In- und Ausland kam die Coronakrise hinzu.

Zwar hat Gilg versucht, Manor digital besser aufzustellen und den Onlineshop zu einem Marktplatz à la Digitec Galaxus und Amazon umzugestalten, auf dem auch Dritte ihre Waren feilbieten können. Allerdings haben die Kostensenkungen negative Spuren beim Personal hinterlassen. Zuletzt äusserten mehrere Angestellte scharfe Kritik (CH Media berichtete).

Inhaber fordern mehr Agilität

Roland Armbruster ist neuer Chef von Manor. zvg/Manor

Offenbar gelang dies zu wenig aus Sicht von Guibert und Maus. Denn in der Mitteilung heisst es, dass Armbruster die Aufgabe haben werde, «die Differenzierung und Attraktivität von Manor in der Schweiz weiter zu stärken». Neben der Angebotsentwicklung werde auch der Ausbau der Digitalisierung und die Vereinfachung von Prozessen zu seinen Prioritäten gehören. Ziel sei es, mehr Agilität zu schaffen und den Service für die Kundinnen und Kunden weiter zu verbessern.

Guibert schliesst im Schreiben mit einem Bekenntnis zur Warenhausgruppe: Die Transformation bei Manor werde weiter vorangetrieben, denn es handle sich um «ein über 100-jähriges Unternehmen, welches einen ganz besonderen Platz in unserer Gruppe und in der Schweizer Handelslandschaft einnimmt». Ob er damit die Nervosität bei den Angestellten lindern kann, ist eine andere Frage. Denn Guibert verfolgt in erster Linie eine Strategie mit teuren Mode-Marken. Zum Portfolio gehören unter anderem Lacoste, Gant und The Kooples.

Kommt Gilg bei der Migros in Frage?

Zur Zukunft von Gilg schreibt Manor nichts – und bietet damit Raum für Spekulationen. Denn in der Schweizer Detailhandelswelt gibt es derzeit gleich zwei Topjobs bei der Konkurrenz zu vergeben. Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen tritt im Frühling ab. Und gleichzeitig ist der Genossenschaftsriese daran, eine grosse Reform aufzugleisen, mit einer Ausgliederung des Supermarktgeschäfts, welches ebenfalls einen Chef oder eine Chefin benötigen wird (CH Media berichtete).

Gilg könnte mit seinem CV als externer Kandidat für das Findungsgremium der Migros durchaus eine Option sein. Er kennt die Schweizer Detailhandelslandschaft in- und auswendig. Als Jumbo-Chef lernte er das Fachmarktgeschäft, als Manor-CEO das Food- und Non-Food-Business. Zudem spricht der in Zürich wohnhafte Romand fliessend Deutsch. Andererseits ist die Migros eine deutlich grössere Nummer als Manor. Zudem dürften interne Kandidaten im orangen Koloss die besseren Karten haben.

Erst auf Anfrage reicht Manor eine Mini-Würdigung Gilgs nach: Es sei ihm gelungen, Manor trotz eines schwierigen Umfeldes auf eine so genannte Omnichannel-Strategie auszurichten, womit die Verzahnung der verschiedenen Verkaufskanäle gemeint ist. Zudem habe er die strategischen Kategorien Beauty, Mode, Home und Lebensmittel gut organisiert. Mit den Verkaufsgerüchten, die falsch seien, habe sein Abgang nichts zu tun. Nun werde die nächste Phase eingeleitet. Und dafür ist Gilg aus Augen seiner einstigen Förderer offensichtlich nicht mehr der Richtige.

