Medien haben eine schwache Lobby

Kommentar Was Bauern von Verlegern unterscheidet – den Medien fehlt die Lobby Die Agrarvorlagen hatten gegen den Widerstand der Bauenlobby keine Chance. Wenn das Mediengesetz zur Abstimmung kommt wird die Medienlobby allerdings einen schweren Stand haben. Christian Mensch 19.06.2021, 05.00 Uhr

Die Bauernlobby hat gezeigt, wie es geht. Ihre Anliegen fanden am vergangenen Wochenende trotz grüner Welle eine solide Mehrheit im Volk. Dabei ist Bauer bekanntlich nicht Bauer. Es gibt die biologischen und die dynamischen, jene für die carnivoren und jene für die vegetarischen Bedürfnisse, die kleinen am Steilhang und die grossen in der Ebene.