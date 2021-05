Abstimmung Swiss Steel warnt: Eine Ablehnung der CO2-Vorlage würde die Industrie treffen Öl- und Autofirmen aus der Zentralschweiz sehen die CO 2 -Vorlage kritisch. Der grösste Autoimporteur Amag positioniert sich aber nicht. Energieintensive Firmen hoffen auf ein Ja. Maurizio Minetti 11.05.2021, 05.00 Uhr

Die Abstimmung über die CO 2 -Vorlage vom 13. Juni hat die Wirtschaft in zwei Lager gespalten. Weil bei einer Annahme höhere CO 2 -Abgaben auf fossile Brennstoffe drohen, bekämpfen insbesondere Mineralölimporteure oder Akteure aus der Autobranche die Vorlage. Doch so eindeutig sind die Positionierungen nicht, wie das Beispiel Amag zeigt.

Amag-Hauptsitz in Cham: Der Autoimporteur sieht Vor- und Nachteile des CO2-Gesetzes. Bild: Manuela Jans-Koch (17. Januar 2020)

Der grösste Schweizer Autoimporteur ist zwar Mitglied bei der Vereinigung Auto-Schweiz, welche das Gesetz bekämpft, aber eben auch beim Elektromobilitätsverband Swiss eMobility. Dieser befürwortet die Vorlage.

Entsprechend verhält sich Amag neutral zur Vorlage, wie Sprecher Dino Graf sagt. «Wir sehen, dass das Gesetz Schwächen hat und können die Argumente der Gegner nachvollziehen. Für die Schweiz und unsere Umwelt ist es andererseits wichtig, dass gehandelt wird», fasst er den Standpunkt der Amag zusammen:

«Wir sehen es klar als unsere Herausforderung, die CO 2 -Emissionen zu senken. Dazu muss unsere Branche ihren Teil beitragen, und zwar proaktiver als bisher. Unsere Partnerin, die Volkswagen AG, hat da sehr klare und auch ambitionierte Ziele. Wir auch!»

Amag wolle «deutlich vor Ende des Jahrzehnts» im eigenen Verantwortungsbereich bilanziell CO 2 -neutral werden.

Warnung vor dem Bürokratiemonster

Amag ist mit über tausend Angestellten am Hauptsitz in Cham Mitglied bei der Zuger Wirtschaftskammer, die vergangene Woche mit deutlicher Mehrheit die Ja-Parole beschlossen hat – allerdings gab es im Vorstand auch zwei Enthaltungen. Der Präsident des Verbands, Andreas Umbach, engagiert sich auch im lokalen Abstimmungskomitee. «Das CO 2 -Gesetz schafft Arbeitsplätze sowie Anreize für ein umweltfreundliches Verhalten von Unternehmen und Gesellschaft. Es erfüllt ein Minimalziel, für das die Wirtschaft in ihrem ureigensten Interesse einstehen muss», lässt er sich zitieren.

Noch haben sich nicht alle Zentralschweizer Wirtschaftsverbände zur Vorlage geäussert. So hat der Vorstand der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ die Parolenfassung erst für kommende Woche traktandiert. Der Vorstand des KMU- und Gewerbeverband des Kantons Luzern (KGL) beantragt ein Ja, letztlich entscheidet aber die Luzerner Gewerbekammer als wirtschaftspolitische Gremium des KGL über die Parolenfassung. Dies soll bis Dienstagabend der Fall sein. Die Industrie- und Wirtschaftsvereinigung Unterwalden hat die Stimmfreigabe beschlossen, Wirtschaft Uri setzt sich für ein Ja ein. Tendenziell befürworten die Verbände also die Vorlage, pochen aber darauf, dass bei der Umsetzung kein unnötiger Bürokratieaufwand verursacht wird, wie etwa die Zuger Wirtschaftskammer bezüglich der Implementierung und Bewirtschaftung des Klimafonds warnt.

Bei Gegnern der Vorlage wie der Luzerner Schätzle AG sind eine vermeintlich drohende Bürokratie und Mehrkosten die Hauptargumente für eine Ablehnung. «Statt auf mehr Effizienz und innovative Produkte und Technologien setzt die Politik einseitig auf eine Verteuerung des Energieverbrauchs», heisst es in einer Stellungnahme des Branchenverbands Avenergy, in dem Schätzle Mitglied ist:

«Mit Verboten, Vorschriften und Auflagen soll der Bevölkerung und der Wirtschaft ein neues Verhalten aufgezwungen werden.»

Eine Schätzle-Sprecherin betont zudem, das Unternehmen setze sich seit Jahren ein, die CO 2 -Emissionen zu verringern. Als Mitglied der Avia-Vereinigung investiere man auch in CO 2 -neutrale Energien. So hat der Avia-Verbund bereits drei Wasserstofftankstellen, darunter eine in Geuensee LU, eröffnet.

Scheitert die Vorlage, hat Swiss Steel ein Problem

Es gibt noch einen weiteren Aspekt im Zusammenhang mit der Vorlage. Besonders energieintensive Unternehmen können heute nämlich CO 2 -Abgaben zurückfordern. Wer mehr als 100 Tonnen CO 2 pro Jahr ausstösst, erfüllt die Voraussetzung für eine Befreiung, muss dafür aber Klimamassnahmen ergreifen, um die Emissionen gesamthaft zu vermindern. Die Vorlage soll es ermöglichen, dass mehr Unternehmen von dieser Möglichkeit Gebrauch machen können. Nun ist es aber so, dass die aktuell gültige Regelung nur bis Ende dieses Jahres befristet ist. Scheitert das neue CO 2 -Gesetz an der Urne, läuft die Ausnahmeregelung aus – mit entsprechenden Folgen für die Unternehmen.