Toblerone: So sieht die Verpackung ohne Matterhorn aus

Adieu Matterhorn! Hallo Niesen? Die neue Toblerone-Verpackung ist da: Das Nationalsymbol Matterhorn wird mit einem simpleren Berg-Logo ersetzt Wegen der Swissness-Regeln muss die berühmte Schweizer Schokolade ihre Verpackung ändern. Ob sie bei den Behörden durchkommt, ist noch offen – Toblerone sei ein «unklarer Fall».

Alt versus neu: Die Milchschokolade im Vordergrund zeigt das neue, simplere Berg-Logo, die schwarze Schokolade im Hintergrund noch die nunmehr verbotene Bergspitze des Matterhorns. Bild: Fabrice Coffrini / AFP

Es ist nicht die erste Verpackungsänderung in der langen Geschichte von Toblerone, aber eine einschneidende: Das Matterhorn, das die dreieckige Schokolade jahrzehntelang zierte, muss wegen der Swissness-Regeln weg und wird demnächst von einem simpleren Berg-Logo ersetzt. Dies bestätigte der US-Mutterkonzern Mondelez jüngst gegenüber CH Media.

Jetzt ist klar, wie die neue Packung genau aussehen wird. Nebst dem Berg-Logo ändert sich auch das Markenlogo respektive die Schriftart leicht. Hinzu kommt die Unterschrift des Gründers Theodor Tobler. Statt «of Switzerland» heisst es zudem nur noch «established in Switzerland». Der versteckte Berner Bär im Berg-Logo wird hingegen beibehalten.

Die neue Verpackung wird im laufenden Jahr nach und nach eingeführt. Bild: Mondelez

Notwendig ist das Redesign, weil Mondelez einen Teil der Toblerone-Produktion in sein Werk in Bratislava in der Slowakei verlegt. Da die Fabrik in Bern an ihre Grenzen stösst, will Mondelez ab Juli auch die Kapazitäten in Bratislava nutzen. Toblerone darf sich dann nicht mehr «Swiss made» nennen und sich auch nicht mit Nationalsymbolen wie eben dem Matterhorn schmücken. Obwohl die Fabrik in Bratislava erst im Juli mit der Toblerone-Herstellung beginnen wird, kommt die Schokolade jetzt schon im neuen Gewand in die Läden.

Behörde sieht Problem beim Schriftzug

Alles gut also? Das muss sich erst noch zeigen. Je nachdem haben noch jene Behörden ein Wörtchen mitzureden, die über die Einhaltung der Swissness-Regeln wachen. Denn: Das ikonische Matterhorn sieht man auf der Verpackung zwar nicht mehr, aber ist das neue Berg-Logo damit völlig unbedenklich?

Gegen Missbrauchsfälle geht jeweils das Institut für Geistiges Eigentum (IGE) vor. David Stärkle, der beim Institut für die Rechtsdurchsetzung zuständig ist, sagt: «Wir sind der Meinung, dass das neue Berg-Logo nicht verwechselbar ist mit dem Matterhorn und somit keine indirekte Herkunftsbezeichnung für die Schweiz darstellt.»

Auf diese erste Entwarnung folgt allerdings gleich ein Aber: Problematisch ist aus Sicht von Stärkle der Hinweis «established in Switzerland», bei dem unklar bleibt, ob damit etwa die Entwicklung der Rezeptur, die Gründung des Unternehmens oder eben auch die Herstellung gemeint ist. «Kunden kaufen letztendlich ja kein Rezept, sondern ein Produkt.» Überspitzt gesagt, erklärt Stärkle, könnte sich so ja jede beliebige Briefkastenfirma mit Sitz in der Schweiz mit dem Schweiz-Attribut schmücken.

Mondelez verzichtete im Vorfeld auf Beratung

Anders als viele andere Firmen, die bei Logo-Änderungen oft proaktiv auf das IGE zugehen, hat Mondelez beim Institut im Vorfeld keinen Rat eingeholt. Gut möglich, dass der Konzern mit dem neuen Design trotzdem aus dem Schneider ist. Stärkle sagt: «Toblerone ist für uns kein klarer Fall.» Und aktiv werde das IGE in der Regel nur bei «Hinweisen auf klare Missbrauchsfälle», alles andere würde dessen Ressourcen sprengen.

Der Fokus liege nämlich auf ausländischen und nicht auf Schweizer Herstellern: «Wir wollen vor allem gegen ausländische Unternehmen vorgehen, die das Schweizer Kreuz missbräuchlich verwenden.»

Aktiv werden heisst: Unternehmen, die Herkunftshinweise missbräuchlich verwenden, mahnen und als Ultima Ratio gegen sie vor Gericht gehen. Zu letzterem ist es seit dem Inkrafttreten des Swissness-Gesetzes im Jahr 2017 allerdings noch nie gekommen. «Bisher konnten wir immer eine Änderung erwirken», sagt David Stärkle.

Link-Studie sagt sinkenden Absatz voraus

Derweil könnte der Abschied vom Matterhorn auf der Verpackung einen weiteren Rattenschwanz nach sich ziehen. Im Wallis wird das Matterhorn teilweise als «The Swiss Toblerone Chocolate Mountain» beworben. Ob das weiterhin möglich ist, sei mal dahin gestellt. Und: Ein wenig ähnelt das neue Berg-Logo nun dem Berner Berg Niesen, der in der Region als «Schweizer Pyramide am Thunersee» bezeichnet wird.

Der Niesen am Thunersee wird in der Region als «Schweizer Pyramide» beworben. Bild: Luxiangjian4711 / iStockphoto

Urs Wohler, Geschäftsführer der Niesenbahn, relativiert: «Der Niesen hat sowohl im Original wie auch im berühmten Pyramiden-Schatten eine andere Form als der Berg auf der neuen Toblerone-Verpackung: Die Bergflanken fallen im Toblerone-Berg viel steiler herab als im Niesen.» Den Toblerone-Marketingleuten, fügt Wohler hinzu, gehe es wohl darum, mit dem neuen Berg-Logo so nahe beim Matterhorn zu bleiben, wie es das Gesetz erlaube.

Damit dürfte Niesenbahn-Chef richtig liegen. Mondelez selbst rechnet durch die Anpassung der Marke zwar nicht mit grossen Umsatzeinbussen. Marketingexperten sehen das aber kritischer. Ebenso das Marktforschungsinstitut Link: Eine aktuelle Studie zur Logo-Wahrnehmung deutet auf einen künftig sinkenden Absatz zu. In einer Mitteilung heisst es: «Die Ergebnisse zeigen, dass Toblerone zumindest in der Schweiz vor grossen Herausforderungen steht, seine aktuelle Marktposition zu halten.»

Die berühmte dreieckige Schokolade blickt auf eine über 100-jährige Geschichte zurück. Bild: Alastair Grant / AP