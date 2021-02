Affäre Vincenz Pierin Vincenz hat für seinen Prozess Unterstützer gefunden – sie bleiben allerdings anonym Eine Website will eine Gegenöffentlichkeit im Fall des gestürzten Raiffeisenchefs schaffen. Ein schwieriges Unterfangen. Christian Mensch 08.02.2021, 17.50 Uhr

Pierin Vincenz, Beschuldigter und ehemaliger Chef der Raiffeisen-Bank, hat anonym auftretende Unterstützer gefunden. Keystone

«Vincenz – die Stationen eines Justizskandals». So ist die Website «causa-vincenz.ch» übertitelt, die seit November aufgeschaltet ist. Angeblich steht eine «Gruppe besorgter Staatsbürger und Raiffeisen-Genossenschafter» hinter dem Auftritt. Namentlich tritt niemand in Erscheinung. Sie stören sich an der– wie sie meinen – einseitigen und vorverurteilenden Berichterstattung im Zusammenhang mit dem Strafverfahren gegen den ehemaligen Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz und seinem Kompagnon.