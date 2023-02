AHV-Fonds schrumpft um 4,4 Milliarden Franken

Sozialversicherungen Der AHV-Puffer ist im vergangenen Jahr um 4,4 Milliarden Franken kleiner geworden Die Turbulenzen auf den Kapitalmärkten haben 2022 den AHV-Fonds schmelzen lassen – aber nur auf dem Papier. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 14.02.2023, 14.15 Uhr

Der AHV-Fonds dient als Puffer, damit die AHV-Renten immer ausbezahlt werden können. Getty Images

Das Anlageergebnis ist tiefrot: Unter dem Strich bleibt für das vergangene Jahr beim AHV-Fonds ein Minus von rund 12,4 Prozent, ähnlich schlecht sind die Verluste bei den zwei weiteren Fonds – jenen für die Invalidenversicherung (IV) respektive die Erwerbsersatzordnung (EO), über welche etwa der Mutter- und Vaterschaftsurlaub bezahlt wird. Da gibt es nichts schönzureden, wie auch Manuel Leuthold deutlich macht, der Verwaltungsratspräsident von Compenswiss, das heisst von jener Firma, welche die Vermögen der drei Fonds anlegt: «Die Resultate sind schlecht, das ist klar», sagte er am Dienstag vor den Medien in Bern.

In Franken und Rappen beträgt das kumulierte Minus der drei Fonds rund 5 Milliarden Franken: Der Anlageverlust beim AHV-Fonds beläuft sich auf gut 4,4 Milliarden, jener für den IV-Fonds auf 416 Millionen und jener für den EO-Fonds auf 185 Millionen Franken. Im Vorjahr hatte das Plus für die drei Fonds noch bei knapp 5 Prozent oder rund 1,7 Milliarden Franken gelegen.

AHV-Fonds funktioniert anders als eine Pensionskasse

Damit schneidet der AHV-Fonds schlechter ab als etliche grössere Pensionskassen. Das hat gemäss Leuthold vor allem zwei Gründe: Erstens müsse der AHV-Fonds seine Gelder mit einem viel kürzeren Anlagehorizont platzieren und zweitens sei er im Vergleich zu vielen Pensionskassen kaum in Immobilien investiert, deren Performance vergleichsweise gut war.

Aber anders als bei der 2. Säule ist der Kapitalmarkt bei der AHV nicht der «dritte Beitragszahler», der deren Vermögen vermehren soll. Der AHV-Fonds ist vielmehr eine Art Puffer, der garantieren soll, dass bei zu tiefen Einnahmen dennoch alle Renten ausbezahlt werden können. Folglich müssen die Gelder so angelegt werden, dass sie bei Bedarf kurzfristig in Cash umgewandelt werden können. Was wiederum oft zu tieferen Renditen führt.

Mannuel Leuthold, Präsident von Compenswiss. zvg

Im abgelaufenen Jahr mussten keine Anlagen verkauft werden, wie Leuthold betont. Der AHV-Fonds hat folglich die Buchverluste von rund 12,4 Prozent respektive 4,4 Milliarden Franken nicht realisiert. Seit Anfang 2023 geht es auf den Finanzmärkten wieder aufwärts, das Anlageergebnis liege im laufenden Jahr bei etwas über 3 Prozent, sagt Leuthold.

Investiert in Kohle, Öl und Tabak

Immer wieder in der Kritik stehen Leuthold und seine Mitstreiter bei der Verwaltung der AHV-Gelder, weil sie bei der Geldanlage auch Titel von Kohle-, Öl- oder Tabakfirmen berücksichtigen. Und das obwohl Compenswiss zu den Gründungsmitgliedern des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK) gehört und sich zu den sogenannten ESG-Kriterien bekennt, welche gewisse Standards von den Firmen in Bezug auf Umwelt (E), Soziales (S) und gute Unternehmensführung (G) fordern.

Leuthold sieht darin keinen Widerspruch. Er setzt auf den Aktionärsdialog, also darauf, dass Compenswiss als Investor die Firmen zu ökologischerem und sozialerem Verhalten und besserer Unternehmensführung bringen kann. Fruchtet das nicht, dann werden Firmen ausgeschlossen. So wurden beispielsweise sechs Unternehmen neu auf die schwarze Liste gesetzt, welche mehr als 30 Prozent ihrer Einnahmen aus thermischer Kohle beziehen. Weitere Ausschlusskriterien sind «massive Verstösse» bei Umweltschäden, Menschenrechten, Korruption oder der Herstellung verbotener Waffen. Im Gegenzug können Firmen, die sich verbessern, wieder ins Anlageuniversum des AHV-Fonds aufgenommen werden.

