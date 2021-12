Börsenjahr 2021: Ein Plus von mehr als 20 Prozent

Börsenjahr 2021 Aktien, Aktien und noch mehr Aktien Horrende Bewertungen? Düstere Konjunkturaussichten? Es gab auch 2021 immer ein Argument, weiter auf Dividendentitel zu setzen. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 31.12.2021, 05.00 Uhr

An der Börse war 2021 vieles im grünen Bereich. Keystone

Nach einem kurzen Zwischenhalt im ersten Jahr der Coronapandemie haben die Aktienmärkte 2021 ihre Rekordjagd fortgesetzt. Die statistikversessenen Amerikaner haben ausgerechnet, dass der Index der 500 wertvollsten Firmen an der US-Börse, der sogenannte S&P 500, im Durchschnitt alle dreieinhalb Handelstage ein neues Allzeithoch erreichte.

Ein ähnliches Ergebnis liesse sich wohl auch für den Schweizer Markt berechnen. Auch hierzulande sind die Aktienkurse mit Ausnahme einer sechswöchigen Baisse zwischen Mitte August und Ende September meistens gestiegen. Zwar kommt die Schweizer Börse heuer nicht ganz an den US-Markt heran. Doch der Swiss Market Index (SMI), der die Aktien der 20 höchstkapitalisierten Unternehmen in der Schweiz repräsentiert, beendet das Jahr dennoch mit einem Plus von gut 20 Prozent.

An solche tollen Börsenjahre mag sich der eine oder andere Anleger inzwischen gewöhnt haben, zumal es seit der Finanzkrise 2008 bereits sechs davon gegeben hat. Doch die jüngste Häufung ändert nichts am Umstand, dass Spitzenjahrgänge selten sind. Schweizer Aktien rentieren über sehr lange Zeiträume gesehen durchschnittlich knapp acht Prozent pro Jahr, wie eine auf das Jahr 1926 zurückgehende Erhebung der Bank Pictet zeigt.

Aufgeheiztes Börsenklima treibt wilde Blüten

Doch in Zeiten negativer Zinsen, die unter Berücksichtigung der im Berichtsjahr weltweit gestiegenen Teuerung auch in der Schweiz real um die minus zwei Prozent erreicht haben, führen eben nicht mehr viele Wege am Aktienmarkt vorbei. Das durch gigantische staatliche Konjunkturprogramme zusätzlich aufgeheizte Börsenklima treibt allerdings immer wildere Blüten.

Ein atemberaubendes Beispiel der grassierenden Spekulation lieferten im Januar die Aktien des US-Videospiele-Händlers Gamestop. Eine Horde aggressiver Kleinanleger, die sich auf einschlägigen Social-Media-Plattformen wie Reddit gegenseitig Mut für waghalsige Wetten zusprachen, jagte die Gamestop-Aktien innert nur eines Monats von 15 auf über 400 Dollar in die Höhe. So konterten sie Hedgefonds aus, die auf eine baldige Pleite des Unternehmens gesetzt hatten und dafür mit Verlusten in zweistelliger Milliardenhöhe bestraft wurden.

Eine bittere Lektion, wie das Gratisgeld die Spekulation befeuert, musste im März auch die Credit Suisse lernen. Die Bank half mit riesigen Ultrabillig-Krediten kräftig mit, die verrückten Wetten eines New Yorker Hedgefonds namens Archegos auf US-Medienaktien wie Viacom CBS oder Discovery zu finanzieren. Die Kurse dieser Titel konnten sich so innerhalb von nur drei Monaten mehr als verdoppeln. Als der Markt die eklatante Übertreibung zu korrigieren begann, war Archegos sofort pleite. Der Credit Suisse verblieb ein Verlust von fast fünf Milliarden Dollar.

Die Credit-Suisse-Aktien erinnern mit einem Jahresverlust von 22 Prozent als schlechteste Papiere in dem 30 Titel umfassenden Swiss Leader Index (SLI) an die Auswüchse an den fernen US-Börsen:

Straumann gewinn den Schönheitswettbewerb

Auch am Schweizer Markt gehen die Investoren aber immer höhere Risiken ein. Ein Beispiel sind die Aktien des Baselbieter Spezialisten für Dentalimplantate Straumann, die den diesjährigen SLI-Schönheitswettbewerb mit einer Performance von über 87 Prozent gewonnen haben. Mit dem aktuellen Kurs von knapp 2000 Franken zahlen die Investoren einen Preis, der etwa dem 90-fachen erwarteten Gewinn im kommenden Jahr entspricht.

Damit ist die Bewertung dieser Aktien etwa fünfmal höher als der langjährige Durchschnitt des Marktes. Gewiss, Straumann erfreut sich derzeit eines sehr dynamischen Wachstums. Doch die hohe Börsenbewertung impliziert, dass die Firma dieses über viele Jahre durchhalten kann. Es versteht sich von selbst, dass derlei Projektionen im aktuellen Umfeld äusserst gewagt sind.

Die fünfte Coronawelle ist eben erst richtig angerollt, was die vielgestaltigen Nachschubprobleme in der arbeitsteiligen globalen Wirtschaft verlängern oder gar verschärfen könnte. Wie werden die Notenbanken reagieren, wenn die Inflationsraten hoch bleiben oder gar noch weiter steigen, ohne dass die Wirtschaft richtig Fahrt aufnimmt? Im vergangenen Jahr haben die Investoren in jeder noch so kritischen Situation immer ein Argument gefunden weiter Aktien zu kaufen.

