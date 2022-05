UBS: Votum zum Klimabericht zeigt Tücken der Aktionärsdemokratie

«Aktionsplan» UBS will Musterschülerin sein beim Klima – und kommt trotzdem kaum besser weg als der böse Rohstoffkonzern Glencore Die UBS zeigt sich vorbildlich und lässt ihre Aktionärinnen und Aktionäre über den Klimaplan abstimmen. Dass die Grossbank damit weniger erreicht als beabsichtigt, zeigt die Tücken der Aktionärsdemokratie auf. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 16.05.2022, 05.00 Uhr

Wer sein Aktionariat befragt, muss mit unerfreulichen Resultaten rechnen. Getty

Die UBS verfolgt hehre Ziele, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. «Sie muss die Leitschnur für unser aller Handeln und alle Aktivitäten in der Bank jeden Tag sein», mahnte Axel Weber im April auf seiner letzten Generalversammlung als Verwaltungsratspräsident. Nach zehn Jahren an der Spitze des UBS-Aufsichtsrates verabschiedete sich der einstige Bundesbankpräsident von seinen Aktionären mit einer Geste, die mehr sein will als Symbolik.

Als eine der ersten grossen Banken weltweit legte der UBS-Verwaltungsrat heuer den eigenen Klimaaktionsplan seinen Aktionärinnen und Aktionären vor, damit sie diesen im Rahmen einer sogenannten «Konsultativabstimmung» gutheissen konnten. Dass solche Voten rechtlich keine bindende Wirkung entfalten, ändert nichts an ihrer Bedeutung als Gradmesser für die Zufriedenheit der Eigentümerschaft.

Kein gutes Ergebnis

Doch Weber und sein niederländischer CEO Ralph Hamers mussten ein ernüchterndes Ergebnis zur Kenntnis nehmen. Zwar erhielt der Plan hohe 77,7 Prozent Ja-Stimmen. Doch der Schein der grossen Zahl trügt gewaltig. 14,8 Prozent der Stimmen lauteten auf ein glattes «Nein» und 7,5 Prozent liessen den Entscheid offen.

UBS-Lenker Axel Weber, inzwischen abgetreten, und CEO Ralph Hamers. Keystone

Eine Daumenregel unter Governance-Beratern besagt, dass eine Zustimmungsrate von unter 80 Prozent wie eine Zurückweisung gewertet werden sollte. Denn bei grossen Publikumsgesellschaften wie UBS, deren Aktien in den wichtigsten nationalen und internationalen Börsenindices enthalten sind, liegt die überwiegende Mehrheit der Stimmrechte in den Händen von Indexfonds und anderen kollektiven Anlagegefässen mit konsequent passivem Abstimmungsverhalten. Dass selbst der nicht nur bei der UBS notorisch umstrittene Vergütungsbericht ein deutlich besseres Ergebnis (85,9 Prozent) erzielte als der Klimaaktionsplan, spricht Bände.

Ethos warb für ein Nein

Vincent Kaufmann, Geschäftsführer der Genfer Anlagestiftung Ethos, der führenden Stimmrechtsberaterin in der Schweiz, sagt: «Die UBS hat einen guten Anfang gemacht, aber sie muss mehr tun.» Der Plan zur Erreichung einer vollständigen Klimaneutralität weise noch zu grosse Lücken auf, sagt Kaufmann und begründet damit die Nein-Parole, die auch Ethos im Vorfeld der UBS-Generalversammlung an ihre Kunden ausgegeben hatte.

Im vergangenen Jahr hatte sich die UBS verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen für alle Aspekte ihres Geschäfts bis 2050 auf Netto-Null zurückzufahren. Im März dieses Jahres nannte die Bank verschiedene Zwischenziele bis 2030, darunter eine Senkung der absoluten kreditfinanzierten Emissionen für Unternehmen aus dem Sektor der fossilen Brennstoffe um 71 Prozent und vor allem eine Reduzierung der Emissionsintensität des Kreditportfolios von Wohnimmobilien um 42 Prozent.

Viel bleibt ausgeklammert

Rund die Hälfte des UBS-Kreditportfolios bleibt von den Emissionszielen aber ausgenommen. Und im wichtigen Vermögensverwaltungsgeschäft, wo die Bank einen Kapitalstock von über 4000 Milliarden Dollar betreut, bleiben drei Viertel der Investitionen ebenfalls ausgeklammert. «Wir bleiben im Gespräch mit der UBS über weitere Verbesserungsmöglichkeiten», sagt Kaufmann. «Wir sind uns bewusst, dass es zur Erreichung unseres langfristigen Ziels entscheidend ist, wichtige Zwischenziele zu identifizieren und zu erreichen», räumt ein UBS-Sprecher ein. «Wir verfolgen ehrgeizige Pläne, die ein entschlossenes Handeln erfordern.»

Nicht frei von Neid dürfte die UBS als eine der Nachhaltigkeitspionierinnen unter den internationalen Grossbanken auf die jüngsten Erfolge in der Klimastrategie anderer Unternehmen schielen, die mithin zu den weltweit grössten Klimasündern gehören. Der ebenfalls in der Schweiz ansässige Rohstoffkonzern Glencore, der global bedeutendste Kohleproduzent, der Minen in Südamerika, Südafrika und vor allem in Australien betreibt, erreichte auf seiner Generalversammlung Ende April eine Zustimmungsrate der Aktionäre für seinen Klimaplan von 76 Prozent – fast gleich viel wie die UBS.

Die Aktionäre des weltgrössten Zementproduzenten Holcim, auch er mit Sitz in der Schweiz, stimmten dem Klimabericht des Unternehmens Anfang Mai sogar mit fast 90 Prozent zu. Warum, ist zu fragen, kommt die sichtlich bemühte Grossbank gegen diese nachweislich schwarzen Schafe der globalen Klimawirtschaft so schlecht weg?

Klimasensible Aktionäre haben die Aktien von Glencore und Co. verkauft

Ethos-Chef Kaufmann hat dafür eine plausible Theorie: «Viele klimasensible Investoren haben ihre Aktien in diesen Unternehmen bereits abgestossen», sagt der Anlagespezialist. Die Vermutung ist umso naheliegender, als statistische Erhebungen deutlich zeigen, dass sich die Anwendung sogenannter Ausschlusskriterien für besonders klimaschädliche Sektoren und Firmen bei vielen institutionellen Investoren rasch ausbreitet.

Eine solche Entwicklung dürfte dem Wirtschaftsnobelpreisträger Oliver Hart kaum gefallen. Vor einigen Jahren erklärte er in einem Aufsatz zusammen mit Forscherkollege Luigi Zingales, wie die Aktionäre das Management auch in Sachen Nachhaltigkeit disziplinieren sollten. Die beiden Ökonomen akzeptieren zwar im Grundsatz die 50-jährige Prämisse Milton Friedmans, nach der sich Unternehmenslenker ganz auf die Interessen der Aktionäre konzentrieren und ethische Entscheidungen den Individuen und den demokratisch gewählten Regierungen überlassen sollten.

Es geht um mehr als nur um Geld

Aber Hart und Zingales vertreten die Meinung, dass die Interessen bei den meisten Aktionären weit über die Maximierung der finanziellen Rendite hinausgehen. So würden Fair-Trade-Produkte gekauft, obwohl sie nicht besser schmeckten als andere, oder Konsumentinnen und Konsumenten kauften Elektroautos, obschon deren Nutzerfreundlichkeit beschränkt und ihr Betrieb im Vergleich zu Gefährten mit Benzinmotoren teurer sei.

Doch Firmen hätten eine natürliche Tendenz, die gesellschaftlichen Präferenzen ihrer Eigentümer zu ignorieren, weil dies einen Verzicht auf Umsatz erfordern könnte. Deshalb sei es nötig, dass die Manager durch Abstimmungsentscheide der Eigentümer geleitet und daran gehindert werden, ihre Politik allein am kleinsten gemeinsamen Nenner aller Eigentümer – dem Geldnutzen – auszurichten.

Die Anwendung von Ausschlusskriterien, wie sie die internationale Divestment-Bewegung propagiert, seien geeignet, diesen Prozess der Disziplinierung durch die Investoren zu unterlaufen, warnten die beiden Ökonomen. Die Folge wäre, dass die schwarzen Schafe der Unternehmenswelt just in die Hände der asozialsten Investoren geraten könnten, welche versucht wären, allein den Gewinn zu maximieren. Die These von Ethos-Geschäftsführer Kaufmann suggeriert anhand der genannten Beispiele Glencore und Holcim, dass eine solche Spaltung trotz aktionärsdemokratischer Prozesse möglich werden kann.

So oder so erfährt die UBS gerade, dass es in diesem Spannungsfeld ganz schön frustrierend sein kann, ein Musterknabe der Nachhaltigkeit werden zu wollen. Tröstlich kann die Bank für sich aber auch in Anspruch nehmen, mit ihrem Bemühen einen Beitrag für mehr freien Markt und weniger staatliche Regulierung zu leisten.

