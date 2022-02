Energie-Debatte AKW oder Solar? Es braucht beides, und noch viel mehr Sonne, Wind und Wasser - alles muss ausgebaut werden. Und die bestehenden AKW werden deutlich länger am Netz bleiben als ursprünglich gehofft. Florence Vuichard 12.02.2022, 05.00 Uhr

Der Tunnelblick hilft nicht weiter. Chris Iseli/ Az

Das K-Wort macht wieder die Runde. Das KKW, also jene weichgespülte Bezeichnung für Atomkraftwerke, die vor allem von jenen gerne gebraucht wird, die zwar ein neues AKW bauen möchten, sich aber nicht getrauen, das Kind beim Atom-Namen zu nennen. Kräftig Rückenwind erhält die KKW-Fraktion derzeit aus dem ­Westen, wo Frankreichs Staatslenker Emmanuel Macron im Wahlkampfmodus diese Woche den Bau von sechs neuen Reaktoren angekündigt hat. Und plötzlich dient die Grande Nation ausgerechnet jenen als Vorbild, die bis anhin nicht müde wurden, die französische «Industriepolitik» bei jeder Gelegenheit zu kritisieren.

Auf der anderen Seite des politischen Spektrums stehen jene, die glauben, die absehbare Stromknappheit liesse sich mit Solarpanels auf Autobahnen lösen, wobei: nur auf jenen, bei denen sie landschaftlich nicht allzu stark auffallen. Ortsbild- und Naturschutz total, nichts darf das Idyll stören. Und so wird fleissig Einspruch erhoben – gegen jedes neue Windrad, gegen jede Erhöhung einer Staumauer, gegen jedes Solarpanel, welches die schöne Aussicht trüben könnte.

Produktionskapazitäten müssen erhöht werden

Doch die bevorstehenden Herausforderungen der Klima- und Energiewende sind komplexer als die Promotoren eines neuen AKW und die Solarfreunde die Bevölkerung glauben machen wollen. Die bittere Wahrheit ist: Es wird alles brauchen – und alles gleichzeitig. Es müssen viel mehr Solarpanels aufgestellt werden, und zwar überall, allenfalls gar auf Freiflächen, es braucht mehr Windräder, gleichzeitig müssen die Staumauern erhöht werden, und auch die bestehenden AKW werden länger am Netz bleiben müssen. Der einst für 2034 avisierte Atomausstieg ist abgesagt, die Schweiz wird es sich kaum leisten können, das AKW Leibstadt nach seinem 50. Geburtstag herunterzufahren. Und dann wird es wohl auch noch ein Gas-Kraftwerk brauchen, als Backup, als Rückversicherung für sehr harte Winter.

Die Szenarien der Experten unterscheiden sich zwar, in einem sind sich aber alle einig: Die Produktions­kapazitäten müssen massiv erhöht werden. Der Stromkonzern Axpo zum Beispiel beziffert den Zubau, den es braucht, um den hiesigen Strombedarf im Jahr 2050 zu decken, gar mit 50 Terawattstunden. Das ist mehr als das, was die gesamte Schweizer Wasserkraft heute leistet.

Natürlich, ein neues AKW hätte Vorteile: Es produziert saisonunabhängig und auf vergleichsweise wenig Platz verlässlich viel Strom. Dennoch trägt die nun vom Freisinn erneut losgetretene AKW-Debatte wenig zur Problemlösung bei: Die Stromkon­zerne wollen keine neuen Reaktoren bauen, und die Banken wollen auch nicht dafür bezahlen. Zu teuer, zu unrentabel, zu unsicher.

Hohe Rechnung für den Staat

Bleibt die Frage, ob der Staat die Rechnung ganz übernehmen möchte, diese dürfte aber ziemlich hoch ausfallen. Macron jedenfalls rechnet für den Bau seiner ersten sechs AKW mit Ausgaben von zwischen 50 und 65 Milliarden Euro. Und wer weiss, wie verlässlich diese Schätzung ist. Beim Bau des Reaktors in Flamanville hat sich Frankreich in jeder Hinsicht dramatisch verschätzt: Dieser soll nun 2023 mit einer Verspätung von mehr als zehn Jahren ans Netz gehen; die Kosten haben sich auf 19 Milliarden Euro gar versechsfacht. Nicht viel besser sieht die Situation in Finnland aus: Olkiluoto 3 hätte die AKW-Renaissance in Europa einläuten sollen, der nordische Staat war der erste, der nach der Katastrophe von Tschernobyl einen Neubau wagte. Es war das Vorzeigewerk auch für die hiesigen Stromkonzerne, die Pläne schmiedeten für neue AKW, der Paradeplatz hingegen wollte schon damals nichts davon wissen. 2009 hätte Olkiluoto 3 ans Netz gehen sollen, Ende 2021 war es dann so weit.

Nicht gerade ermutigend. Noch mehr Gegenwind dürfte der AKW-Lobby gegen Ende Jahr entgegenwehen, wenn hierzulande die etwas in Vergessenheit geratene Abfalldiskussion wieder auf die politische Agenda rückt. Es braucht keine hellseherischen Fähigkeiten, um vorauszusagen, dass letztlich keine der evaluierten Regionen das geologische Tiefenlager bei sich haben will – daran dürfte auch das über Jahre angelegte, aufwendige und partizipative Evaluationsverfahren nichts geändert haben.