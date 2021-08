Alkoholpreise Herstellung ist teurer geworden: Kostet die Stange bald mehr? Die Herstellungskosten für Bier, Wein und Spirituosen sind in der Pandemie gestiegen. Das hat bereits Folgen für die Konsumenten. Gregory Remez 07.08.2021, 05.00 Uhr

Die nächste Runde könnte teurer werden: Bei Bierherstellern wie Eichhof steigt der Margendruck. Bild: Patrick Hürlimann

Wie viele Branchen muss derzeit auch die Alkoholindustrie höhere Produktionskosten stemmen. Infolge der Coronakrise sind in den letzten Monaten nicht nur die Preise für Verpackungsmaterialien wie Aluminium, Karton, Glas und Holz gestiegen. Auch sehen sich die Hersteller von Bier, Wein und Spirituosen mit höheren Energie- und Transportkosten konfrontiert.

Das alles drückt auf die ohnehin schon dünnen Margen in der Branche und zwingt deren Exponenten zu Anpassungen. So musste etwa die Distillerie Diwisa in Willisau jüngst den Preis für ihre hauseigenen Wodkas Trojka und Xellent um 1,5 Prozent anheben. «Durch die coronabedingte Verknappung sind sowohl die Rohstoffkosten als auch die Kosten für Ausstattungsmaterialien wie Glas gestiegen», sagt Finanzchef René Gloggner.

Preiserhöhungen als allerletzte Massnahme

Diwisa importiert zwischen 5 und 10 Prozent der für die Spirituosenherstellung nötigen Rohstoffe wie Kirschen, Birnen, Trauben und Mirabellen aus dem Ausland. Der Rest stammt aus der Schweiz. Abgesehen vom Wodka musste das Willisauer Traditionsunternehmen bisher bei keinem seiner Produkte Preisanpassungen vornehmen. «Bei uns sind Preiserhöhungen die allerletzte Massnahme», sagt Gloggner. Kurzfristig könne man höhere Produktionskosten ziemlich gut ausgleichen, etwa durch höhere Lagerbestände.

Nur weiss derzeit niemand, ob es sich beim gegenwärtigen Preisdruck tatsächlich nur um einen kurzen Schluckauf oder nicht eher um einen nachhaltigen Kater handelt.

«In der Branche herrscht grosse Unsicherheit»,

konstatiert Gloggner. «Es kämpfen ja alle mit denselben Problemen. Niemand kann aber derzeit konkret sagen, wie es in den nächsten Monaten weitergeht.» Natürlich seien alle bemüht, Preissteigerungen zu vermeiden, schon gar nicht wolle jemand als Erstes erhöhen. Dennoch sehe es momentan so aus, als würden schon bald weitere Anpassungen nötig werden.

Konsumentenpreise ziehen 2021 wieder stark an

Darauf deutet gegenwärtig auch der hiesige Landesindex der Konsumentenpreise hin. Dieser wird monatlich vom Bundesamt für Statistik erhoben und misst die Teuerung anhand der Preisentwicklung eines Warenkorbes, welcher die wichtigen Konsumgüter von Schweizer Privathaushalten beinhaltet:

Dort zeigt sich nach einer zwischenzeitlichen Erholung im Vorjahr ein deutlicher Aufwärtstrend in den Monaten März bis Juli des laufenden Jahres – wobei sich in der Kategorie der alkoholischen Getränke und Tabakwaren bereits 2020 eine Preissteigerung andeutete:

Noch hat sich diese Entwicklung – bis auf ein paar wenige Ausnahmen – nicht breitflächig auf die Alkoholpreise ausgewirkt. Gemäss Marktanalysten könnte sich das aber bald ändern, insbesondere beim Bier. Die Bank of Amerika hat etwa für den Branchenriesen Heineken, der hierzulande unter anderem die Marken Eichhof, Calanda, Haldengut, Ittinger und Moretti produziert, eine Steigerung der Herstellungskosten um 10 Prozent für das kommende Jahr errechnet. Um dies auszugleichen, werde Heineken die Bierpreise um 4 bis 5 Prozent anheben müssen, so die Bankanalysten.

Auf Anfrage wollte sich der Eichhof-Mutterkonzern nicht zu seiner Preispolitik äussern und verwies auf den Halbjahresbericht, der diese Woche publiziert wurde. Darin rechnet der Konzern 2022 «mit einem substanziellen Einfluss der Rohstoffkosten». Man werde alles Mögliche tun, um diese Herausforderung zu meistern, jedoch werde «der Margendruck in der zweiten Jahreshälfte weiter zunehmen». Eine Rolle dürften auch hier die höheren Materialkosten spielen. So ist etwa seit Mai 2020 der Aluminiumpreis um 70 Prozent gestiegen. Die Kosten für die Herstellung einer Bierdose wuchsen von umgerechnet 10 bis 15 Rappen auf 25 bis 30 Rappen.