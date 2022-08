Schweizer Sonderfall: Staatspreise dämpfen Inflation

Alles wird teurer Schweizer Sonderfall: Was neben Energiemix und starkem Franken die Inflation bremst Die Preise steigen. Doch die Schweiz steht trotz Inflationsschub besser da als das benachbarte Ausland. Das sind die Gründe. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 31.08.2022, 05.00 Uhr

Nationalrätin Samira Marti erkennt im Service public einen inflationsdämpfenden Wert. Roland Schmid / BLZ

Tanken, Heizen, Einkaufen: Alles wird teurer. Auch in der Schweiz. Der Inflationsschub ist hierzulande so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. Und dennoch steht die Schweiz mit einem Plus von 3,4 Prozent verhältnismässig gut da, beträgt doch die Inflation in Frankreich 6,1 Prozent, in Deutschland 7,5 Prozent und in den USA gar 8,5 Prozent.

Die Gründe für den vergleichsweise bescheidene Preisschub sind schnell zur Hand. Erstens ist da der vorteilhafte Energiemix: Dank der heimischen Wasserkraft ist die Schweiz weniger von Gas und Erdöl abhängig und muss folglich weniger von den massiv teurer gewordenen Energieträgern importieren. Zweitens dämpft der harte Franken die Inflation: In Euro verrechnete Güter und Dienstleistungen sind zwar teurer geworden, der Preisaufschlag hingegen wird beim Import in die Schweiz teilweise durch die Umrechnung in den immer stärker werdenden Franken kompensiert.

Doch es gibt noch einen dritten Grund für die hierzulande vergleichsweise tiefe Teuerung: «Einer, der oft unterschätzter wird: der Service public», wie die Ökonomin und Baselbieter SP-Nationalrätin Samira Marti betont. Sie verweist damit auf den grossen Anteil administrierter Preise im Schweizer Warenkorb. «Wir haben den Preis in der Hand und wir können in lenken.» Das sei ein Vorteil, den es zu bewahren gelte.

Vorzeigebeispiel Strom

Am offensichtlichsten zeigt sich der Vorteil administrierter Preise derzeit beim Strom: «Die Privathaushalte in der Schweiz müssen dank Regulierung nicht derart massive Preiserhöhungen verkraften wie wie jene in Deutschland, die dem freien Strommarkt ausgesetzt sind und schon im laufenden Jahr Preiserhöhungen von über 30 Prozent verkraften mussten», sagt Marti. «Grundsätzlich sind regulierte Preise Handelsspekulationen weniger ausgesetzt.» Das gelte für den Strombereich, aber nicht nur dort.

In der Tat zeigt ein von Eurostat erstellter Vergleich der verschiedenen nationalen Konsumentenpreisindices, dass die Schweiz diesbezüglich oben aufschwingt. Hierzulande sind 27 Prozent der Konsumentenpreise reguliert, in Frankreich und Schweden liegt dieser Anteil bei gut 15 Prozent, in Italien und Deutschland darunter 15 Prozent, und in Spanien und Österreich werden gar weniger als 10 Prozent der Preise administriert. Also letztlich staatlich festgesetzt – oder zumindest kontrolliert.

Anteil administrierter Preise in den nationalen Konsumentenpreisindices:

D. Lampart/Eurostat

Diese Diskrepanz erklärt sich teilweise mit den Liberalisierungs- und Privatisierungsschritten, welche die EU gemacht, die Schweiz aber nicht nachvollzogen hat: Hierzulande gibt's noch immer eine staatliche Post, Gebäudeversicherungen in den Händen der Kantone, und die Haushalte dürfen oder müssen den Strom von ihrem lokalen Anbieter beziehen. Und genau diese Grundversorgungspflicht schütze nun die Konsumentinnen und Konsumenten von massiven Preisausschlägen, sagt Daniel Lampart, Chefökonom des Gewerkschaftsbundes.

Gemäss Gewerkschaftschefökonom Daniel Lampart schafft harte Regulierung Vorteile für die Haushalte. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Die hiesigen Energieunternehmen werden ihre Strompreise zwar per 2023 teilweise um 20 bis 30 Prozent anheben. «Im laufenden Jahr sind wir damit viel günstiger gefahren», betont Lampart. «Und fürs nächste Jahr können wir die Preise politisch steuern.» Beim Strom jedenfalls würde der Preisanstieg ohne Regulierung stärker ausfallen. Denn hierzulande dürfen die Tarife für alle erneuerbaren Energien nur zu den sogenannten Gestehungskosten an die Haushalte weitergereicht werden. Es sei nun die Aufgabe der Eidgenössischen Elektrizitätskommission, darüber zu wachen, dass hier keine ungerechtfertigten Aufschläge gemacht würden.

Teures, aber inflationsarmes Gesundheitswesen

Der Löwenanteil der administrierten Preise stemmt das Gesundheitswesen: Ob Medikamente, Arztbesuch oder Bluttest – jeder Preis ist hier letztlich vom Staat mindestens mitbestimmt. Das sei grundsätzlich zum Vorteil der Patientinnen und Patienten, sagt auch Preisüberwacher Stefan Meierhans. «Bei einer guten Regulierung können zum Beispiel allein bei den Medikamenten schon Hunderte von Millionen eingespart werden.»

Administrierte Preise seien träge, sagt Preisüberwacher Stefan Meierhans. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Dass die Kosten des Schweizer Gesundheitswesen und damit die Prämien in immer schwindelerregendere Höhen steigen, hat gemäss Meierhans vorwiegend andere Gründe. Das Hauptproblem seien falsche Anreize, zum Beispiel wenn die Kantone die Preise ihrer eigenen Spitäler festlegen können, und die Mengenausweitung, also der Bezug von immer mehr Leistungen in Form von Medikamenten, Arztbesuchen oder Operationen. Das heisst: Die Pillen werden zwar dank regulierter Preise billiger, was die Inflation schont. Aber gleichzeitig werden immer mehr davon konsumiert, was die Kosten des Gesundheitswesens und dann auch die Krankenkassenprämien verteuert.

Administrierte Preise seien träge und wirkten folglich inflationsdämpfend, sagt Preisüberwacher Meierhans, der mit seinem Team eine fast nicht enden wollende Liste von administrierten Preisen überwacht und zudem auch die Tarife der öffentlichen Hand sowie die Preise marktmächtiger Monopolunternehmen unter die Lupe nimmt. Er erwartet nun von den kommunalen, kantonalen und nationalen Behörden und Institutionen nicht nur äusserste Zurückhaltung und Augenmass, wie er betont, «sondern eine Überprüfung auf allfällige Entlastungspotenziale». Die Preise müssten immer angepasst werden, wenn das «Kostendeckungsprinzip» verletzt würde, «die Senkung administrierter Preise in Zeiten hohen Inflationsdrucks ist aber besonders geeignet, die Teuerung zu dämpfen».

Damit die Haushalte aber vom Vorteil der administrierten Preise profitieren können, brauche es Transparenz, sagt Samira Marti. Kluge und strenge Regulierung und auch harte Kontrolle.

