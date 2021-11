Zünder ist eine gemeinsame Initiative zur Förderung der Start-ups in der Zentralschweiz unter der Projektleitung von ITZ InnovationsTransfer Zentralschweiz. Für den Zünder-Award im Eventlokal Freiruum in Zug waren am Schluss noch fünf Jungunternehmen im Rennen. In den Final geschafft haben es neben Aurora auch Niuway.ch (nachhaltiges Zelten), Aiendoscopic.com (intelligente Intubation), Jobeagle.ch (digitaler Job- und Headhunter) sowie Pipra.ch (Risiko-Assessment). Jedes Start-up hatte in einem fünfminütigen Pitch die Gelegenheit, vor über 160 Gästen und einer vierköpfigen Jury um das 100’000-Franken-Investment zu kämpfen. Die «genaue Abwägung von Team und Struktur, von Innovationsgrad und Einzigartigkeit, von Marktattraktivität und Skalierungsmöglichkeiten zeigten am Schluss einen minimen Vorsprung für Aurora», teilten die Organisatoren mit.

Weiter heisst es in einer Mitteilung, dass nächstes Jahr nebst dem «Accelerator»-Programm für Start-ups in der Frühphase neu auch ein Programm für Start-ups in der Wachstumsphase durchgeführt werden soll. Ausserdem stiftet die Albert Koechlin Stiftung nächstes Jahr Preise in der Höhe von insgesamt bis zu 500'000 Franken. Die ausgeschriebene Preissumme soll in vier verschiedenen Kategorien vergeben werden, jedoch mit unterschiedlichen Preissummen pro Kategorie. Weitere Informationen gibt es hier.