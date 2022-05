Valora kauft 130 Verkaufsautomaten bei Alpnacher Firma Invenda

Alpnach Valora kauft 130 Verkaufsautomaten in der Zentralschweiz Das Alpnacher Unternehmen Invenda konnte einen Grossauftrag abschliessen. Der Kioskbetreiber Valora setzt bei seiner Automatenstrategie auf die smarten Maschinen aus dem Kanton Obwalden. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 10.05.2022, 16.28 Uhr

Invenda-CEO Jon Brezinski mit einem der modernen Verkaufsautomaten, die Oberfläche besteht komplett aus einem Touchscreen. Bild: Pius Amrein (Alpnach, 8. Februar 2022)

Kürzlich hat diese Zeitung darüber berichtet, wie die Zentralschweizer Firma Invenda mit ihren smarten Verkaufsautomaten den Detailhandel aufmischt. Zu den Kunden des 2017 gegründeten Start-ups mit inzwischen 75 Mitarbeitenden gehören internationale Konzerne wie Coca-Cola, Lindt & Sprüngli oder der US-Foodkonzern Mars Wrigley. Aktuell stehen 2000 Automaten in den Auftragsbüchern, die in den nächsten Monaten produziert und ausgeliefert werden sollen. Schon Anfang März zeichnete sich zudem ab, dass Invenda und sein CEO Jon Brezinski auch in der Schweiz bald den ersten Grossauftrag an Land ziehen könnten.

Moderne Touchscreens überzeugen

Ende letzten Jahres hat der Kioskbetreiber Valora bekanntgegeben, bis Ende 2022 Automaten an Verkaufsstellen installieren zu wollen. Mit solch neuen Kanälen soll an den Kiosken und Tankstellen mehr Umsatz generiert werden, beispielsweise auch in der Nacht. Damit tritt Valora mit seinen blauen Automaten in Konkurrenz zu den roten des Branchenprimus’ Selecta. Unübersehbar war, dass einige der bereits aufgestellten Testautomaten von Invenda stammen. Äussern dazu konnte sich Brezinski selbst damals noch nicht.

Nun hat das Start-up mit Sitz in Alpnach aber bekanntgegeben, den Zuschlag für 130 erste der smarten Verkaufsautomaten von Valora bekommen zu haben.

Jon Brezinski. Bild: Pius Amrein

«Es ist unser erster Grossauftrag in der Schweiz. Ich freue mich sehr, dass wir mit unseren smarten Snackautomaten einen so grossen und international tätigen Player überzeugen konnten»,

so CEO Brezinski gegenüber dieser Zeitung. Als Grund für den Zuschlag nennt Valora-Retail-CEO Roger Vogt unter anderem den modernen Touchscreen-Bildschirm: «Die Tests mit den Touchscreen-Automaten kamen bei den Kundinnen und Kunden sehr gut an.» Kundinnen und Kunden könnten durch das Berühren der Automatenoberfläche die gewünschten Produkte in einen Warenkorb legen und diese am Schluss bequem in einem einzigen Schritt begleichen. Über den Verkauf weiterer Automaten an Valora wird nach Auskunft von Invenda derzeit verhandelt.

