Dätwyler baut in Schattdorf aus

Altdorf Mehr Jobs und Investitionen in Schattdorf: Dätwyler hat die Pandemie überwunden Der Konzern aus Altdorf ist bereits wieder über dem Vor-Pandemie-Niveau von 2019. Die Jahresprognose wird erhöht. 11.08.2021, 11.52 Uhr

Dätwyler-CEO Dirk Lambrecht. Bild: Urs Hanhart, Altdorf

Der Urner Industriezulieferer Dätwyler hat im ersten Semester des laufenden Geschäftsjahres Fortschritte gemacht. Im Vergleich zur pandemiegeplagten Vorjahresperiode verzeichnete der Konzern im weitergeführten Geschäft ein Umsatzwachstum von 20,8 Prozent auf 590 Millionen Franken. Dätwyler konnte beinahe in allen bearbeiteten Märkten ein zum Teil deutlich zweistelliges Umsatzwachstum erzielen, teilte Dätwyler am Mittwoch mit.

Dank der guten Auslastung und einem «strikten Kostenmanagement» habe das Betriebsergebnis auf Stufe Ebit überproportional um 53,3 Prozent auf 98,9 Millionen Franken zugenommen, heisst es aus Altdorf. Die Ebit-Marge verbesserte sich um mehr als drei Prozentpunkte auf 16,8 Prozent. Der Reingewinn stieg um 71,3 Prozent auf 74,5 Millionen.

Unter Berücksichtigung des weitergeführten Geschäfts zeigt der Vergleich mit dem ersten Halbjahr 2019, dass Dätwyler beim Umsatz und beim Ertrag bereits wieder um 8 Prozent respektive um 7,4 Prozent über dem Vor-Pandemie-Niveau liegt. «Unsere strategische Neuausrichtung mit dem Fokus auf systemkritische Elastomerkomponenten für attraktive globale Märkte bewährt sich. Mit einer hohen Nachfrage und einem dynamischen profitablen Wachstum zeigt unser Kerngeschäft das vielversprechende Potenzial für die Zukunft auf», lässt sich CEO Dirk Lambrecht in der Mitteilung zitieren.

Investitionen und mehr Stellen in Schattdorf

Um zukünftige Kapazitätsengpässe zu vermeiden und die Lieferfähigkeit aufrecht zu erhalten, investiert Dätwyler derzeit weiter in den Ausbau der weltweiten Produktionskapazitäten. Allein am Standort in Schattdorf investiert Dätwyler in den drei Jahren zwischen 2020 und 2022 mindestens 80 Millionen Franken in den Ausbau der Produktionskapazitäten und in die Automatisierung des Schweizer Werks. Diese Investitionen haben zudem zur Folge, dass seit Anfang dieses Jahres rund 70 neue Stellen in Schattdorf entstanden sind. Angekurbelt wird dieser Ausbau unter anderem vom neuen Zehnjahresvertrag mit Nespresso. Seit 2007 produzieren die Urner in Schattdorf Dichtungen für Nespresso-Kapseln, seit 2012 auch die Kapseln selbst.

Trotz verbleibenden Pandemieunsicherheiten erhöht Dätwyler aufgrund des weltweiten Impffortschritts und der starken Konjunktur die Jahresprognose für den Umsatz auf über 1,15 Milliarden Franken und für die Ebit-Marge auf über 16 Prozent. Bisher lautete die Guidance beim Umsatz auf über 1,1 Milliarden und bei der Marge auf über 15 Prozent. (mim)