Ältere Stellensuchende werden diskriminiert

Arbeitsmarkt Ältere Bewerber krass im Nachteil Eine Swiss-Life-Studie zeigt: Mehr als jedes vierte Unternehmen diskriminiert über 55-jährige Stellensuchende. Daniel Zulauf 25.10.2021, 18.03 Uhr

Wie lange soll oder darf der Gang zu Arbeit den Alltag prägen? Laurent Gillieron / KEYSTONE

Mehr als jedes vierte Unternehmen in der Schweiz diskriminiert Stellensuchende im Alter von über 55 Jahren. Das ist der erschreckende Befund einer Studie, welche die Swiss Life in eigener Regie durchgeführt und am Montag den Medien präsentiert hat.