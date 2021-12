USA: Steuerstreit-Klage gegen Credit Suisse scheitert vor Gericht

Amerika Credit Suisse kann aufatmen: US-Richter verzichtet auf Neuauflage des Steuerstreits mit der Schweiz Ehemalige Angestellte der Credit Suisse behaupteten vor US-Bundesgericht, dass die Schweizer Grossbank noch heute Schwarzgeld von amerikanischen Staatsangehörigen verstecke. Der zuständige Richter wies die Whistleblower-Klage nun ab. Renzo Ruf, Washington 20.12.2021, 19.21 Uhr

Begleitet vom CS-Rechtschef Romeo Cerutti schwor der damalige Credit Suisse-Konzernchef Brady Dougan (rechts) im Februar 2014 vor einem parlamentarischen Ausschuss in Washington, die Wahrheit über amerikanische Schwarzgeldkonten in der Schweiz zu sagen. Michael Reynolds / EPA/EPA

Ein Problem weniger für die Credit Suisse. Am Freitag hat ein Bundesrichter in Alexandria (Virginia) eine Whistleblower-Klage abgewiesen. Die Kläger, die in den Diensten der Schweizer Grossbank standen, hatten behauptet, die Credit Suisse habe bei der Beilegung des Steuerstreits mit Amerika nicht die ganze Wahrheit gesagt. So warfen die Banker dem damaligen CS-Chef Brady Dougan vor, im Februar 2014 während einer parlamentarischen Anhörung in Washington die anwesenden Senatorinnen und Senatoren angelogen zu haben.

Mit ihrer Klage, eingereicht unter einem besonderen amerikanischen Gesetzespassus, wollten die Whistleblower die Credit Suisse zu einer höheren Busse verknurren. Sie verlangten die Bezahlung von mindestens 4 Milliarden Dollar – nachdem die CS vor sieben Jahren bereits 2,6 Milliarden Dollar an die amerikanische Staatskasse abgeliefert hatte. Wäre die Klage erfolgreich gewesen, hätte die Whistleblower mit einer Belohnung von bis zu 30 Prozent der Busse rechnen können.

Richter folgte dem Antrag der Regierung Biden

Mit seiner Entscheidung, die Klage aus formaljuristischen Gründen abzuweisen, folgte Bundesrichter Claude Hilton dem Antrag des Justizministeriums von Präsident Joe Biden. Dieses hatte die Intervention der Whistleblower als Einmischungsversuch in ein Verfahren beschrieben, das entgegen der Behauptung der ehemaligen CS-Angestellten noch nicht abgeschlossen sei. Die Klage würde sich deshalb störend auf eine «laufende» Untersuchung auswirken, schrieb eine Vertreterin des Justizministeriums in einer Gerichtseingabe. Im Zentrum dieses Verfahrens stehe die Identifikation von «verbleibenden» Schweizer Konten von US-Staatsangehörigen.

Die Credit Suisse wollte die Entscheidung von Richter Hilton am Montag nicht kommentieren. Jeffrey Neiman, ein Anwalt der Kläger, sagte in einer Stellungnahme, seine Klienten würden nicht ruhen, bis die Credit Suisse zur Verantwortung gezogen werde. Neiman bestätigte einen Bericht der Nachrichtenagentur «Bloomberg», wonach die Whistleblower die Entscheidung von Richter Hilton an die nächste Instanz weiterziehen wollten.

Um den kleinen Finger gewickelt?

Im Zentrum der Vorwürfe der ehemaligen CS-Banker steht Dan Horsky. Der emeritierte Wirtschaftsprofessor aus Rochester (New York) hatte mit Hilfe der Credit Suisse gegen 200 Millionen Dollar vor dem amerikanischen Fiskus versteckt. Horsky flog im Sommer 2014 auf, nachdem die CS den Vergleich mit dem Justizministerium abgeschlossen und behauptet hatte, das Geschäft transatlantischen Steuerhinterziehern beendet zu haben.

Die Whistleblower behaupten, dass die Credit Suisse die amerikanischen Behörden noch heute täusche. Auch erheben sie den Vorwurf, das Justizministerium habe sich vor sieben Jahren von der Grossbank um den kleinen Finger wickeln lassen. Beweise für diese Behauptungen allerdings brachten die Whistleblower in ihren schriftlichen Anträgen keine vor.