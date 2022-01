Analyse Awardposse der Wirtschaftsförderung Luzern: Ein Skandal? Nein, aber peinlich für alle Beteiligten Bei der jüngsten Auszeichnung Luzerns als «weltbester Wirtschaftsstandort 2022» handelt es sich eher um einen PR-Coup als einen tatsächlichen Preis. Die Wirtschaftsförderung hat mit rund 6000 Franken nachgeholfen. Das Vorgehen ist unglücklich – mehr aber auch nicht. Gregory Remez 11.01.2022, 19.00 Uhr

Weltbester Wirtschaftsstandort? Blick auf das Luzerner Seebecken von der KKL-Dachterrasse. Bild: Boris Bürgisser (15. Mai 2021)

Nun hat sich also auch die Wirtschaftsförderung Luzern von der «Awarditis» anstecken lassen. Stolz verkündete sie vor Weihnachten, das Londoner «World Biz Magazine» habe den Kanton Luzern als weltbesten Wirtschaftsstandort 2022 ausgezeichnet. Die Wahl sei in einem «hochselektiven Verfahren» nach der Bewertung von 50 Stadtregionen weltweit getroffen worden. Überzeugt hätten die Jury vor allem die hohe Lebensqualität der Stadt, die hervorragende Verkehrsanbindung,

die vielen qualifizierten Fachkräfte und – natürlich – die niedrigen Steuern.

Die Meldung war nicht mehr als eine Randnotiz. Beinahe täglich flattern Mitteilungen von allerhand Preisverleihungen in die Mailpostfächer unserer Redaktion: Beste Chefin, innovativstes Start-up, schönste Büroräume, nachhaltigste Zahnbürste, feinster Firmenkaffee – kaum eine Kategorie, für die es heute keinen Award gibt. Und wenn nicht, wird halt einer ins Leben gerufen. Schliesslich müssen die Social-Media-Kanäle der Unternehmen gefüttert werden. Alle wollen etwas vom Kuchen abhaben.

Auch die Wirtschaftsförderung Luzern, die sich im Nachgang der Verleihung leicht überschwänglich über die Auszeichnung freute und in einem Communiqué darauf hinwies, der Award werde «Luzern auch in Zukunft auf den Radar von spannenden internationalen Firmen bringen».

Nun sei mal dahingestellt, ob sich internationale Firmen bei der Wahl ihres Standorts tatsächlich an Tipps in Wirtschaftsmagazinen orientieren – sofern diese nicht gerade «Forbes» oder «The Economist» heissen. Ungeachtet auch der Ironie, dass ein Redaktionsteam aus der britischen Kapitale, die sich sonst gerne als Nabel der globalen Wirtschafts- und Finanzströme inszeniert, ausgerechnet Luzern als «World’s Best International Business Location» preist.

Laut einem Bericht des Nachrichtenportals «Zentralplus» von letzter Woche soll es sich bei der besagten Auszeichnung viel eher um einen PR-Coup als um einen tatsächlichen Preis handeln. Informationen zum Auswahlverfahren oder zur Jury wollte das «World Biz Magazine» jedenfalls keine nennen. Auch eine Trophäe oder Preisgeld gab’s nicht. Dafür reichlich Werbefläche im Magazin sowie der dazugehörigen Internetseite, um zu erklären, was Luzern Businessprovinzen wie London, Singapur, New York, Tokio oder Zürich und Genf voraushat – inklusive eines Interviews mit Mathias Lischer, Leiter Promotion und Ansiedlung bei der Wirtschaftsförderung Luzern.

Wie die Wirtschaftsförderung inzwischen selber bestätigt hat, hat sie sich diesen Auftritt rund 6000 Franken kosten lassen. Das verleitete einige linke Politexponenten aus Luzern dazu, die Sache übers Wochenende zu einer Beinahe-Staatsaffäre hochzuköcheln. Der Vorwurf: Da die Stiftung Wirtschaftsförderung unter anderem von der öffentlichen Hand finanziert werde, seien hier Steuergelder für einen «Fake-Award» verprasst worden. Jemand war sich selbst nicht zu schade, Vergleiche zu den manipulierten Wahlumfragen von Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz zu bemühen.

Mit Verlaub, das ist natürlich Humbug. Ein Skandal ist das Ganze nicht, nicht mal ein Skandälchen. Vielmehr peinlich für alle Beteiligten. Die 6000 Franken sind in diesem Zusammenhang verkraftbar. Werbung für den Standort Luzern zu machen gehört zu den Kernaufgaben der Wirtschaftsförderung, auch wenn das Vorgehen in diesem Fall mehr als unglücklich war und auch der Nutzen marginal sein dürfte.

Unter dem Strich bleiben zwei (nicht ganz neue) Erkenntnisse. Erstens: Die Geschichte wurde von gewissen Kreisen doch arg aufgebauscht, um Stimmungsmache gegen die Wirtschaftsförderung zu betreiben. Zweitens: Awardbusiness ist meist Zahlbusiness. Es lohnt sich selten, da mitzumachen. Die Verantwortlichen der Luzerner Wirtschaftsförderung sollten nach der kalten Dusche jedenfalls bis auf Weiteres gegen

das gerade um sich greifende Awardfieber geimpft und geboostert sein.