Credit Suisse: Stehen wir vor der nächsten Finanzkrise?

18.03.2023, 05.00 Uhr

Bild: Getty Images

Es gibt diese Redensart zu den Zentralbanken: Um die Inflation zu besiegen, müssen sie ihre Leitzinsen erhöhen, bis etwas in die Brüche geht – irgendwann, irgendwo. Diese Zeit des Zerbrechens hat endgültig begonnen.

Als Erstes ist die Silicon Valley Bank in die Brüche gegangen – womit die USA die zweitgrösste Bankenpleite ihrer Geschichte erlitten haben. Sogleich folgte die Signature Bank, die drittgrösste Pleite. Eine dritte Bank, die First Republic, musste sich von ihren Konkurrenten stützen lassen.

Dabei dürfte es nicht bleiben. Das glauben zumindest viele Menschen und flüchten anscheinend vorsichtshalber vor allem, was irgendwelche Parallelen zu den bisherigen Pleitebanken hat.

Die Anleger verkaufen Aktien von Banken unterhalb der Topklasse, etwa von Regionalbanken – deren Aktienkurse sinken stark. Die Menschen nehmen ihr Geld aus den mittelgrossen Banken heraus und tragen es zu den Topbanken, die auf einmal riesige Zuflüsse haben.

Diese mittelgrossen Banken sind es wohl, die sich bei der US-Zentralbank Fed nun neues Geld holen müssen. Wie die Newsagentur Reuters meldet, haben amerikanische Banken sich Notliquidität in Rekordhöhe beschafft. Mehr noch, als sie es in der Finanzkrise von 2008 tun mussten.

Man sieht es auch an den Zinsen. Die Renditen auf US-Staatsanleihen sind diese Woche stark gesunken, weil die Welt nicht mehr die Gleiche ist. Vor den Bankenpleiten glaubten die Händler noch, die Fed werde das ganze Jahr durch ihre Geldpolitik straffen. Jetzt glauben sie, im Sommer sei Schluss. Danach werde die Fed wieder runtergehen müssen.

Dabei schienen die bisherigen Zinserhöhungen vor kurzem noch kaum Wirkung zu haben. Die Wirtschaft boomte dennoch, die Arbeitslosigkeit blieb rekordtief. Nun ist es auf einmal so, wie es die Finanznachrichtenagentur Bloomberg beschreibt: «Die Fed hat möglicherweise schon zu viel und zu schnell erhöht.»

Dass es etwas zerbrechen würde, war vorhersehbar. Zinswenden, das zeigt die Geschichte, haben regelmässig gewaltige Zerstörungen angerichtet. Und der Chef der amerikanischen Federal Reserve Bank, Jerome Powell, hat die wohl bedeutendsten Zinserhöhungen seit vier Jahrzehnten vorgenommen.

Hingegen war nicht vorhersehbar, wo sich die ersten Folgen der Zinswende zeigen würden. Und es ist noch immer nicht vorhersehbar, was alles zu Bruch gehen wird.

An sich gibt es keinen erkennbaren Link von den strauchelnden amerikanischen Banken zu den europäischen, anders als in der Finanzkrise von 2007 bis 2009.

Damals hatten Europas Grossbanken ihre Bücher voller schummriger Hypotheken aus den USA – verwurstelt in Wertpapiere. Dann kam es zu einer Zinswende. Runter ging es am US-Immobilienmarkt. Die europäischen Banken verloren Milliarden mit Hypotheken aus den USA. In der Schweiz musste sich die UBS vom Staat retten lassen

Derlei schummrige Wertpapiere sind diesmal nicht aufgetaucht. Die kollabierte Silicon Valley Bank hatte in grundsolide staatliche Anleihen investiert. Nicht solide war, in der Tiefzinsphase zu wetten, dass die Zinsen dauerhaft tief bleiben. Sie kaufte Anleihen mit langen Laufzeiten. Als die Zinswende kam, konnten sie diese nur mit Verlust verkaufen.

Doch diese Woche hat bereits gezeigt, dass es solche handfesten Links gar nicht braucht. Es genügt das Übergreifen von Panik, noch ein falsches Wort von einem Topaktionär – schon fällt der Kurs der Credit Suisse um 20 Prozent und muss ihr die Schweizerische Nationalbank zur Seite stehen.

So zeigt das Beispiel Credit Suisse, dass noch viel passieren kann, zumal Finanzkrisen sich in Wellen entwickeln. Die Eurozone könnte wieder kriseln. In vielen Ländern sind die Immobilienpreise bereits gefallen, was irgendwann wiederum die Banken gefährden könnte.

Wie es auch immer kommt, Behörden und Politik werden gefordert sein –ob sie wollen oder nicht. Wenn die Panik überhand nimmt, und alle Kunden die Flucht ergreifen, geht jede Bank unter, egal, wie sie zuvor geschäftet hat.