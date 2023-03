Wem nützt der Verkauf der CS wirklich und wer wollte ihn?

Analyse Im Credit-Suisse-Deal hatte Bern nur die Ausführungspflicht – wem nützt der sonderbare Bankenverkauf wirklich? Warum die Schweiz der UBS ein Multimilliardengeschenk verschafft und weshalb die «Too big to fail»-Regeln sich als globaler Papiertiger entpuppen. Die Analyse. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 22.03.2023, 17.00 Uhr

Zahlt einen Symbolpreis für die Credit Suisse: die UBS. Bild: Andrea Zahler / CH Media

Es geht aufwärts mit dem Kurs der UBS-Aktie. Wir notieren den dritten Börsenhandelstag seit jenem chaotischen Sonntagabend, an dem sich die Schweizer Finanzministerin Karin Keller-Sutter nicht nur vor den eigenen Landsleuten, sondern vor allem vor der ganzen Finanzwelt verbeugen musste: «Der Ausfall einer systemrelevanten Bank hätte schwerwiegende Folgen gehabt. Die Schweiz muss sich ihrer Verantwortung über die eigenen Grenzen hinaus bewusst sein», begründete die wirtschaftsliberale Politikerin das von ihr selbst unter Anwendung von Ausnahmerecht durchgesetzte Jahrhundertgeschäft, über dessen Legitimation und Sinn die gescheitesten Aktienrechtsspezialisten, Ökonomen und Finanzmarktexperten immer noch nur rätseln können.

Jetzt, wo es eindeutig und steil aufwärtsgeht mit der UBS-Aktie, ist auch dem letzten Laien klar: Die Schweizer Regierung hat mit Beteiligung der Nationalbank und der Finanzmarktaufsicht die kleinere der beiden Grossbanken ihrem langjährigen grösseren Rivalen UBS zum Geschenk gemacht.

Gewiss, die UBS muss den Aktionären noch einen Trostpreis von 3 Milliarden Franken überweisen. Sie musste auch Risiken übernehmen, deren Dimension sie in kurzer Zeit sicher nicht umfassend beurteilen konnte. Dafür aber bekommt sie eine Bank mit einem Eigenkapital, das Ende 2022 noch 45 Milliarden Franken betragen hatte. Darüber hinaus erliess die Finanzmarktaufsicht der Bank noch Schulden im Umfang von 16 Milliarden Franken. Bei den Papieren handelt es sich um spezielle Obligationen mit einem Auslösungssatz. Die Aufsichtsbehörde kann die Schulden abschreiben lassen, wenn die Bank eine bestimmte Eigenkapitalquote unterschreitet oder wenn sie im Urteil der Aufseher nicht mehr in der Lage ist, sich zu stabilisieren.

Intransparenter und sonderbarer Verkauf

Die Finma weiss selbstredend, dass das Konkursrecht in einem Pleitefall zuerst die Aktionäre zu Kasse bittet. Erst wenn das Aktienkapital zur Verlustdeckung aufgebraucht ist, wird das Kapital der Gläubiger herangezogen. Dass im Fall der Credit Suisse nun aber eine spezielle Gläubigerkategorie gänzlich leer ausgehen soll, während die Aktionäre immerhin noch diesen Trostpreis erhalten, steht auch im internationalen Insolvenzrecht völlig schräg in der Landschaft. Die europäischen Bankenaufsichtsbehörden sahen sich am Montag gezwungen, die Entscheidung der Finma als nicht massgebend für Europa zu qualifizieren, um die europäischen Banken vor einem Ausverkauf solcher Obligationen mit Auslösungssatz zu schützen.

Das ist nur ein Beispiel unter vielen, das zeigt, dass der Verkauf der Credit Suisse unter höchst intransparenten und sonderbaren Bedingungen über die Bühne gebracht wurde. Dazu gehört auch die mehrfache Anwendung von Sonderrecht: Mit diesem Instrument wurde die Aushebelung der Rechte der Aktionäre erwirkt, die sich nun nicht wie üblich auf ihren Generalversammlungen zu der Übernahme äussern können. Auch die Wettbewerbskommission wurde ausser Kraft gesetzt. Deren Job es ist, auch kleinere Fusionen als den aktuellen Zusammenschluss der beiden grössten Banken im Land genau unter die Lupe zu nehmen. Aus gutem Grund: Eine ungenügende Wettbewerbssituation in einer Schlüsselbranche hat erwiesenermassen negative Folgen für die Wirtschaft und den Wohlstand eines Landes.

Von der staatlichen Übernahmekommission, die bei der Übernahme börsenkotierter Firmen dafür zuständig ist, dass die rechtlichen Bestimmungen für solche Transaktionen eingehalten werden, war seit Sonntag noch überhaupt nichts zu hören.

Schädlich für den Standort

Die willkürliche Aushebelung von Aktionärsrechten ist Gift für die Rechtssicherheit und somit ähnlich schädlich für den Schweizer Wirtschaftsstandort wie die staatliche Privilegierung eines dominanten Akteurs im Bankenwettbewerb. Die Elefantenhochzeit richtet hierzulande etlichen Schaden an. Nicht zu vergessen sind die vielen Menschen, die bald ihre Stellen verlieren könnten.

Es ist völlig unplausibel anzunehmen, dass die Schweizer Behörden den Bankenzusammenschluss nicht im Wissen um diese für die Schweizer Wirtschaft hochgradig schädlichen Begleiterscheinungen durchgedrückt haben. Es ist auch klar, dass es Alternativen gab. Die Credit Suisse hätte verstaatlicht und nach einer Beruhigung der Lage später in Einzelteilen wieder an private Investoren verkauft werden können.

Offenbar stand ein solches Szenario wenigstens indirekt auch im Raum, wie die «Financial Times» in einer am Dienstag veröffentlichten Darstellung der Ereignisse seit Mittwoch vergangener Woche suggeriert. Gemäss der englischen Zeitung hatte der amerikanische Finanzriese Blackrock Interesse angemeldet, Teile von Credit Suisse zu übernehmen.

Vieles wird totgeschwiegen

«Die glaubwürdigste Alternative war Blackrock. Aber das war nicht das, was die Schweizer Regierung wollte», zitiert «Financial Times» eine mit der Sache vertraute Person. Warum Karin Keller-Sutter die Blackrock-Lösung nicht wollte, hat sie bis heute nicht gesagt. Unglaublich vieles wird einfach totgeschwiegen. Dazu gehört natürlich auch eine saubere Begründung, welche die erwähnten Rechtsverbiegungen legitimeren könnte.

Selbstredend wäre auch eine Abwicklung der Credit Suisse entlang des «Too big to fail»-Schemas eine Möglichkeit gewesen. «Too big to fail»-Gesetze sind nach der Finanzkrise 2008 in allen westlichen Ländern geschaffen worden. Die Schweiz gefiel sich mit einem Gesetz, das schärfere Kanten hatte als andere. Am Sonntagabend aber blieb es in der Schublade der Behörden liegen.

De facto war die Variante einer Übernahme der Credit Suisse durch die UBS offensichtlich alternativlos. So äussern sich hierzulande jetzt alle Behörden und Finanzplatzvertreter – zuletzt auch Bankierpräsident Marcel Rohner.

«Hölle heissgemacht»

Wirklich glaubwürdig ist dieser Kanon aber nicht. Vielmehr scheint die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS die von wichtigen ausländischen Behörden bevorzugte Variante gewesen zu sein, deren Umsetzung die Schweiz vornehmen musste. Gestützt wird die These nicht nur von jenem UBS-Berater, der in der erwähnten «Financial Times»-Chronologie sagt: Die Schweizer seien unter extremem Druck von Seiten der globalen Regulierungsbehörden gestanden, schneller und entschiedener vorzugehen, um Panik auf den Märkten zu verhindern. Vor allem die Amerikaner und die Franzosen hätten den Schweizern «die Hölle heissgemacht».

Eine direkte Verstaatlichung der Credit Suisse hätte der Welt in drastischer Weise vor Augen geführt, dass die nach der Finanzkrise geschaffenen «Too big to fail»-Gesetze tatsächlich für den Papierkorb waren. Die Schweiz hat zum Nutzen aller Regierungen mitgespielt, um die Kulisse einer stabilisierenden globalen Finanzmarktregulierung zu wahren. Die unilaterale Anwendung des «Too big to fail»-Gesetzes in der Schweiz war für die globalen Finanzmarktregulatoren offensichtlich überhaupt keine Option. Viel zu gross war die Angst vor einer Eskalation der Vertrauenskrise, die in eine neue Finanzkrise hätte münden können. Die Konklusionen daraus sind simpel und werden in der Schweiz bald auch politisch diskutiert werden müssen: Wie gross dürfen Banken sein, für welche die Schweiz die alleinige Verantwortung übernehmen und auch gegen internationalen Druck vertreten kann? Es geht aufwärts mit den UBS-Aktien. Zum Nutzen von wem?