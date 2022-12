Schrumpfkur: Warum der Schweizer Finanzplatz mehr Pflege braucht

Analyse Jahrelanges Schrumpfen: Der Schweizer Finanzplatz ist herausgefordert – warum wir ihn stärker pflegen müssen Die Schrumpfkur der Credit Suisse bleibt nicht ohne Folgen für das längerfristige Wachstum der heimischen Finanzdrehscheibe. Es drohen Wohlstandseinbussen. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 30.12.2022, 05.00 Uhr

People walk past the building of Swiss bank Credit Suisse at their headquarters in Zurich, Switzerland on Thursday, October 27, 2022. (KEYSTONE/Michael Buholzer) Michael Buholzer / Keystone

Unter den 2700 Mitarbeitenden, welche die Credit Suisse im Rahmen des grossen Konzernrückbaus noch vor dem Jahresende verabschiedet, hat jede oder jeder Fünfte den Arbeitsplatz in der Schweiz. Das ist ein Schock für den Schweizer Finanzplatz, und er ist umso grösser, als die Massenentlassungen gerade erst angefangen haben. Die Rosskur wird sich noch bis 2025 hinziehen und weltweit 9000 Arbeitsplätze kosten.

Die Vorgeschichte der Misere ist so gravierend wie simpel: Viele Jahre schlechten Managements und eine lange Serie hoher Verluste haben der Bank so schwer zugesetzt, dass das runderneuerte Management keine andere Möglichkeit mehr sah als den Versuch zu unternehmen, der Geschichte ein Ende mit Schrecken zu bereiten. Dass diese tiefgreifende Restrukturierung für die Credit Suisse den Abschied vom Club der global tätigen und Grossbanken bedeuten wird, ist so gut wie sicher.

Aber was bedeutet die Zäsur der Zürcher Traditionsbank für die Zukunft des Schweizer Finanzplatzes? Die Frage ist für die ganze Volkswirtschaft relevant. Und dies, obschon der Finanzplatz seit der grossen Finanzkrise vor 15 Jahren bereits einiges von seiner früheren Grösse und gesamtwirtschaftlichen Bedeutung eingebüsst hat.

Anteil von 5 Prozent an Wertschöpfung

Damals, in der letzten Boomphase vor Ausbruch jener Jahrhundertkrise, zählten die Banken in der Schweiz noch fast 120’000 Angestellte, womit die Branche 3,4 Prozent aller Erwerbstätigen im Land beschäftigte. An dem massiven Beschäftigungszuwachs um gegen 20 Prozent oder fast 700’000 Erwerbstätige, der sich seither in der Schweiz zugetragen hat, konnten die Banken nicht mehr partizipieren – im Gegenteil.

Die verschärften Eigenmittelvorschriften, wie sie Behörden und Politik im Nachgang zur Finanzkrise im Einklang und in rekordverdächtigem Tempo allen voran den für die Stabilität des Finanzsystems besonders bedeutsamen Grossbanken auferlegt hatten, zwangen diese ihre Bilanzen zu schrumpfen und ihre besonders eigenkapitalintensiven Tätigkeiten einzuschränken. In der Folge verringerte sich der Anteil der Banken an der Gesamtbeschäftigung in der Schweiz auf aktuell nur mehr 2,6 Prozent.

Doch der Schweizer Bankensektor hat immer noch eine Grösse, die für den Wohlstand des Landes von erheblicher Bedeutung ist. Die überdurchschnittlich produktive Branche hatte 2021 einen Anteil von rund 5 Prozent an der gesamten Wertschöpfung der Schweizer Wirtschaft.

Schweiz verliert mit CS-Rückbau

Dieser Anteil hatte vor der Finanzkrise noch bei über 7 Prozent gelegen. Dass die Schweizer Bankbranche so stark schrumpfen konnte, ohne dass es dadurch zu einem offensichtlichen Wohlstandsverlust gekommen ist, spricht zwar für die Robustheit und die Vielfalt der Volkswirtschaft. Dennoch ist anzunehmen, dass sich eine anhaltende Erosion des Bankensektors eher früher als später sichtlich negativ im Wohlstand niederschlagen würde. Entsprechende Warnungen werden in der Schweizer Politik aber immer noch erstaunlich selten laut.

Das liegt möglicherweise daran, dass man die aktuelle Schrumpfkur der Credit Suisse auch als ein dem Wohlstand des Landes förderlichen Prozess bewerten kann. Tatsächlich will sich die Credit Suisse von ausländischen Tochterunternehmen wie der amerikanischen Investment Bank First Boston lösen, die dem Institut in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten Milliardenverluste eingebrockt haben. Es stimmt, dass diese Verluste den Wohlstand in der Schweiz geschmälert haben, und zwar insofern, als sie über lange Zeit die Gewinnkraft des Konzerns geschwächt und dessen Fähigkeit beeinträchtigt haben, höhere Dividenden an die heimischen Aktionäre auszuschütten.

Doch diese Optik vernachlässigt den Aspekt des längerfristigen Wachstumspotenzials. Tatsächlich verliert der Schweizer Finanzplatz mit dem Rückbau der Credit Suisse ein Standbein im internationalen Kapitalmarktgeschäft, das ein integraler Bestandteil jedes internationalen Finanzzentrums bildet.

Pflege des Finanzplatzes wird nötig

Die Finanzierung von Unternehmen über die Ausgabe von Schuldpapieren ist ein überaus bedeutendes Geschäftsfeld für Finanzplätze wie London oder Luxemburg. Just in der Schweiz, wo zahlreiche internationale Konzerne ansässig sind, ist dieser Kapitalmarkt aber massiv unterentwickelt.

Auch die Schweizer Grossbanken betreiben das Geschäft seit Jahrzehnten grossmehrheitlich im Ausland, weil das steuerliche und regulatorische Umfeld im Heimmarkt nicht wettbewerbsfähig ist. Erst im September scheiterte der Anfang 2023 scheidende Finanzminister Ueli Maurer mit dem Versuch an der Urne, die 35-prozentige Verrechnungssteuer auf Zinserträgen so zu reformieren, dass die Konzerne ihre Fremdwährungsanleihen künftig wieder in der Schweiz statt in Luxemburg ausgeben.

Solche Volksentscheide könnten in Zukunft anders ausfallen, wenn sich auch in der Politik und in der breiten Öffentlichkeit die Erkenntnis durchsetzt, dass eine aktivere Pflege des Finanzplatzes nötig wird, um den Wohlstand der Schweiz längerfristig zu sichern. Das internationale Vermögensverwaltungsgeschäft erschien während Jahrzehnten lukrativ und verlässlich genug, als dass man einen offensichtlichen Bedarf für Reformen zur gezielten Förderung und Diversifizierung des Finanzplatzes gesehen hätte. Im Licht der Krise der Credit Suisse sollte sich die Schweiz nun gefordert fühlen, die Komfortzone zu verlassen und mit dem eigenen Finanzplatz stärker in die Offensive zu gehen.

