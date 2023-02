Analyse #MeToo-Fall bei Tamedia: Wenn Medienschaffende, die im Glashaus sitzen, mit Steinen werfen Die Mobbing-Affäre beim «Magazin» des «Tages-Anzeigers» hat Bedeutung, die über das Medienhaus hinausgeht. Es zeigt, wie untrennbar die Publizistik eines Hauses mit der Unternehmensführung verknüpft ist. Christian Mensch Jetzt kommentieren 10.02.2023, 17.00 Uhr

Aussenansicht des TX-Group-Hauptsitzes an der Werdstrasse in Zürich. Christian Beutler / Keystone

Die Redaktion des «Magazins» ist klein, die Arbeitsbedingungen sind privilegiert. Kaum ein anderes Schweizer Medium ermöglicht monatelange Recherche für einen einzelnen Beitrag. Vereinzelt gelingt es mit diesen, das Land zu bewegen. Zu denken ist an die Magglingen-Protokolle, die über den Missbrauch bei der Kunstturnen-Ausbildung im nationalen Leistungszentrum berichteten und ein Nachdenken über die Auswüchse des Leistungssportes auslösten.

Wer zur Redaktion der Wochenendbeilage der Tamedia-Zeitungen stösst, darf sich zur Creme heimischer Medienschaffender zählen. Das prägt – und nicht nur im Guten. In diesem Geschäft, das nicht frei von Eitelkeiten ist, geht die Bodenhaftung schnell verloren. Das von Konkurrenzdenken und Abschottung geprägte Arbeitsklima ist seit Jahren gelinde gesagt: schwierig. Zahlreiche Abgänge im Unfrieden waren die Folge. Dies war dem Unternehmen nachweislich bekannt und die schlechte Stimmung nicht zuletzt mehrfach Thema in der Fachpresse. Doch nun ist sie explodiert.

Der Konflikt, der zu zwei Entlassungen führte

Was ist geschehen? Die langjährige «Magazin»-Autorin Anuschka Roshani hatte sich vor rund zwei Jahren beim Personaldienst über Demütigungen und Anzüglichkeiten ihres Chefs und langjährigen Kollegen Finn Canonica beschwert. Gemäss den derzeit vorliegenden Informationen war eine erste interne Untersuchung wenig ergiebig. Eine zweite, extern vergebene Untersuchung habe zwar die schweren Vorwürfe entkräftet, aber doch so viele Ungebührlichkeiten entdeckt, dass Canonica im vergangenen Sommer gekündigt wurde. Er war krankgeschrieben, nachdem er mit ihnen konfrontiert worden war. Drei Monate später erhielt Roshani die Kündigung.

Beide hätten das Haus «zu den gleichen Konditionen» verlassen müssen, erklärte die nun unter Druck gekommene Tamedia-Geschäftsführung am Mittwoch gegenüber der Belegschaft.

Seit November wehrt sich die Journalistin juristisch gegen das aufgelöste Arbeitsverhältnis. Dies machte sie vor gut einer Woche in einer konzertierten Aktion mit einem Gastbeitrag im «Spiegel» und einer kurz darauf publizierten recherchierten Geschichte in der «Zeit» publik. Darin trägt sie Vorwürfe gegen den Vorgesetzten und das Verschleppen des Verfahrens durch das Unternehmen vor. Seither übt sich die Tamedia in Schadensbegrenzung, was jedoch misslingen muss, da der Schaden durch jahrelanges Vertrödeln längst angerichtet ist.

Das «Magazin» zehrt vom Ruf, einen Anzeigenboykott ausgelöst zu haben

Das «Magazin» ist nicht irgendein Produkt in der breiten Palette der Tamedia, des publizistischen Zweigs der TX Group. Es gilt in der Selbstwahrnehmung vielmehr als das publizistische Bollwerk des Konzerns, als gedrucktes Mahnmal journalistischer Unabhängigkeit. Den Grundstein dafür legte 1979 die Redaktion mit einem autokritischen Artikel, der einen Anzeigenboykott der Emil-Frey-Gruppe gegen den «Tages-Anzeiger» zur Folge hatte, den der Automobilimporteur 20 Jahre lang aufrechterhielt.

Zur Ironie der Geschichte gehört, dass die Wochenendbeilage aus kommerziellen Gründen lanciert worden war, damit die sonst schwarz-weisse Zeitung auch die mehrfach besser bezahlten bunten Anzeigen abdrucken konnte. Zur Ironie gehört zudem, dass die gleiche Emil-Frey-Gruppe des SVP-Politikers Walter Frey kein Problem hatte, in anderen Tamedia-Publikationen zu inserieren.

Bittere Ironie ist allerdings auch: Kein anderes Medium hatte sich in der Schweiz intensiver um die #MeToo-Debatte gekümmert als der «Tages-Anzeiger». Als autonomen Nachvollzug zur Harvey-Weinstein-Affäre führte «Tages-Anzeiger»-Journalistin Michèle Binswanger exemplarisch den Ringier- und ehemaligen AZ-Journalisten Werner De Schepper vor. Dieser entschuldigte sich anschliessend für sein unangebrachtes Verhalten Frauen gegenüber und ist weiterhin bei Ringier in einer Führungsposition. Binswangers medialer Aufruf, Journalistinnen sollen ungebührliches Verhalten von Vorgesetzten melden, blieb jedoch ohne grossen Nachhall. Was damals schon klar war: Die Suche hätte im eigenen Haus beginnen können.

Der Fall Rochebin und die Lehren der SRG

In der Romandie brachte dafür eine Recherche von «Le Temps» die Affäre des äusserst populären RTS-Moderators Darius Rochebin ins Rollen. Die Vorwürfe der sexuellen Belästigung konnten arbeitsrechtlich jedoch nicht hieb- und stichfest gemacht werden, Rochebin ist nun auf Sendung beim Pariser Nachrichtensender LCI. In einem aussergerichtlichen Vergleich zahlte Ringier zudem gemäss einem Bericht der «NZZ am Sonntag» Rochebins Anwaltskosten.

Die Redaktion der Zeitung «Le Temps», die mittlerweile nicht mehr zum Ringier-Konzern gehörte, nimmt von den publizierten Vorwürfen jedoch nichts zurück. Vor allem: Die eingeleitete SRG-Untersuchung brachte insgesamt 230 Beschwerden von Frauen ans Tageslicht; ein Mitarbeiter wurde entlassen, ein weiterer sanktioniert; zwei Kadermitarbeiter, die in der Verantwortung gestanden wären zu intervenieren, demissionierten.

Der offene Brief gegen «strukturellen Sexismus» war der Warnschuss

In diesem Kontext formierten sich bei der Tamedia Journalistinnen, die im März 2021 in einem offenen Brief «strukturellen Sexismus» im eigenen Unternehmen feststellten. Das Schreiben offenbart einen angestauten Frust darüber, dass im Unternehmen trotz «anderslautenden Statements» keine Verhaltensänderung erkennbar sei: «Frauen werden ausgebremst, zurechtgewiesen oder eingeschüchtert.»

Tamedia reagierte ausgesprochen nervös auf diesen Aufstand, der von einer Solidaritätsadresse der Redaktions-Männer begleitet war. Sie gab es bei Christine Lüders, einer Expertin für das Thema sexuelle Belästigung, Diversity und Unternehmenskultur, eine aufwendige Untersuchung in Auftrag. Die Frauen waren angetan von den zahlreichen Gesprächen, die dafür geführt wurden. Doch das Resultat blieb unter Verschluss.

Dabei hätte die Tamedia-Führung spätestens zu diesem Zeitpunkt von der SRG gelernt haben müssen, dass solche Untersuchungen unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte offengelegt werden müssen – auch wenn dies die Vorgesetzten bis zur Spitze unter massiven Druck setzt, was SRG-Generaldirektor Gilles Marchand zu erfahren hatte. Doch diesem Risiko wollte sich die Tamedia offenkundig nicht aussetzen.

Vielleicht war die Angst schon zu gross, dass jede Publikation die Büchse der Pandora öffnen würde und eine unliebsame Kaskade neuer Vorwürfe an die Öffentlichkeit drängt. Denn dass die Tamedia nicht bloss ein «Magazin»-Problem hat, war spätestens mit dem offenen Brief offenkundig.

Es geht nicht um das «Magazin» – es geht um die Tamedia

Dass es auch beim «Tages-Anzeiger» brodelte, machte etwa ein kurz darauf publizierter Bericht in der «Annabelle» bekannt. Auf einen konkreten Fall eines Ressortleiters angesprochen, räumte Chefredaktor Arthur Rutishauser in einem autorisierten Zitat ein, es handle sich um «einen Grenzfall zum Stalking». Nach Erscheinen wollte er das Zitat so modifiziert haben, dass es sich um einen «Fehler» des Ressortleiters gehandelt habe, aber «es war kein Stalking-Fall.»

Der «Annabelle»-Artikel blieb ohne weitere Beachtung. Seine Autorin ist heute Kaderfrau bei der Tamedia. Die Autorin des «Zeit»-Beitrags über Roshanis Anklage gehörte ausserdem zu den Erstunterzeichnerinnen des Frauenbriefs. Die Wege kreuzen sich, man kennt sich. Das macht es schwierig. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, ist ein Sprichwort, dem nicht zu widersprechen ist. Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen, ist ein anderes, das sich aufdrängt und doch nicht grundsätzlich falsch ist, wenn es sich um ein Medienhaus handelt: Medienschaffende können ihrer Aufgabe nicht nachkommen, wenn sie im Glashaus sitzen. Nun sind Steine geworfen worden.

Im besten Fall ist ein reinigendes Gewitter, was der Tamedia widerfährt

Bei der Tamedia liegen derzeit viele Scheiben in Bruch. Er wird unvermeidlich Persönliches auf den Marktplatz der Öffentlichkeit getragen, das dort eigentlich nichts zu suchen hat. Die Abgänge von Canonica und Roshani hätten im Stillen vonstatten gehen sollen, mit der klandestin vollzogenen Absetzung von Canonica als Redaktionsleiter ist dies auch beinahe geglückt. Mit dem Going-public von Roshani ist die Strategie umso gründlicher gescheitert.

Das eine kam nun zum anderen: Als die «Chefredaktion» am vergangenen Montag in den eigenen Zeitungen eine längliche Erklärung abdruckte, hielt sie sich darin vor allem selbst schadlos und offenbarte Details über ihre ehemaligen Mitarbeitenden, die ein Arbeitgeber eigentlich nicht öffentlich machen sollte. Dass sich daraufhin auch Canonica nicht mehr an das vereinbarte Stillschweigen hielt und an «Freunde und Bekannte» seine eigene Darstellung verschickte, versteht sich beinahe von selbst. Der Geist ist aus der Flasche.

Dass diese Auseinandersetzung nun öffentlich ausgetragen wird, hat auch etwas Gutes. Es gibt auch einer breiteren Öffentlichkeit Einblick in das innere Funktionieren der Medienbranche. Diese Selbstblossstellung ist einerseits der Preis dafür, der rückwirkend dafür zu bezahlen ist, dass rechtzeitiges Handeln versäumt wurde. Anderseits ist es das Kapital für neues Vertrauen. Darauf ist nicht zuletzt das «Magazin» angewiesen, wenn die Redaktion mit den Mitteln, die ihr wie kaum einer anderen Redaktion zur Verfügung stehen, künftig wieder eine Geschichte publizieren wird, die die Schweiz zu bewegen vermag.

