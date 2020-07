Andreas Kleeb fusioniert seine Firmen Beelk Services AG, RedIT Services AG und Kinetic AG gehen gemeinsame Wege. 01.07.2020, 13.50 Uhr

Die neue Geschäftsleitung von RedIT (von links nach rechts): Andreas Stoll (Leiter Configuration Services), Gerhard Nigg (Leiter Business Solutions), Daniel Merz (Leiter Verkauf und Marketing), Claudia Hüsler (Leiterin Finanz, Legal und Administration), Andreas Kleeb (Inhaber Beelk Group), Benno Gut (Leiter Printing Solutions), Yves Monbaron (Leiter Cloud Solutions). PD

(mim) Die drei Unternehmen Beelk Services AG aus Zug, RedIT Services AG ebenfalls aus Zug und Kinetic AG aus Lenzburg haben fusioniert. Sämtliche Marktaktivitäten werden unter der bekannten Marke RedIT zusammengeführt. Wie es in einer Mitteilung heisst, positioniere sich RedIT mit der neuen Organisation als Digitalisierungs-Experten für KMU. RedIT und Beelk fusionieren per 1. Juli 2020, gleichzeitig übernehmen sie die Geschäftstätigkeit der Kinetic . Dieser Schritt habe nichts mit den aktuellen Herausforderungen der Coronakrise zu tun, betonen die Unternehmen.

Mit dem Zusammenschluss verfüge RedIT über ein Lösungsangebot an Cloud-, Printing- und Business-Lösungen für die Digitalisierung von KMU. Von der Software-Entwicklung bis zum IT-Betrieb biete man nun alles aus einer Hand. Rund 150 Mitarbeitende betreuen über tausend Kunden aus sechs Standorten in der Deutschschweiz.

«Der Erfolg unserer Kunden ist unsere Motivation und treibt uns an. Wir unterstützen unsere Kunden von der Beratung bis zur Umsetzung auf dem Weg in die digitale Zukunft. Wir schaffen echten Mehrwert, auch über die IT hinaus», sagt Andreas Kleeb, Inhaber der Beelk Group und ehemaliger Präsident der Zuger FDP.