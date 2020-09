Interview Andreas Klopp, neuer Standortleiter von Roche in Rotkreuz: «Diese Krise hat uns näher zum Patienten gebracht» Im August hat Andreas Klopp die Standortleitung beim grössten Arbeitgeber im Kanton Zug übernommen. Nun spricht er über sinnstiftende Arbeit, fast leere Büros und darüber, wieso er sich als Chef als eine Art Coach sieht. Christopher Gilb 25.09.2020, 05.00 Uhr

Es ist ruhig an diesem Dienstagnachmittag auf dem Areal des mit rund 2500 Vollzeitstellen grössten privaten Arbeitgebers im Kanton Zug und grössten Medizintechnik-Arbeitgebers in der Schweiz, der Roche Diagnostics International AG in Rotkreuz. Nachdem am Empfang des markanten Bürohochhauses das obligatorische Formular zu allfälligen Coronasymptomen ausgefüllt ist, geht es in die Höhe. Im Sitzungsraum mit Blick übers Areal wartet Andreas Klopp, der neue Standortleiter. Als solcher ist er auch für die Auslastung und Nutzung der Gebäude zuständig.

Andreas Klopp, General Manager der Roche Diagnostics International AG. Bild: Maria Schmid (Rotkreuz, 22. September 2020)

Wie viele der Angestellten befinden sich derzeit im Homeoffice?

Andreas Klopp: Etwa zwei Drittel arbeiten in einem Mix aus Homeoffice und Büro, auf dem Campus sind die meisten Mitarbeitenden deshalb maximal drei Tage pro Woche.

Novartis erlaubt seinen Angestellten, dauerhaft Homeoffice zu machen. So könnten aber bald vermehrt Büros leer stehen. Wie sieht das bei Ihnen aus?

Gemäss einer Mitarbeiterumfrage im August will zirka ein Drittel weiterhin Homeoffice machen und höchstens einen Tag im Büro sein, der Rest schätzt den häufigeren direkten Austausch mit Kollegen und würde deshalb gerne bis zu drei Tage pro Woche im Büro verbringen. Nun stehen wir vor der Frage, wie wir mit diesen Bedürfnissen umgehen und flexible Arbeitsmodelle und Büroräumlichkeiten für die Zukunft bieten. Denn wir wollen ja auch nicht, dass – weil alle nur von Dienstag bis Donnerstag im Büro sind – am Montag und Freitag jeweils alles leer steht.

Der Digitalisierer Andreas Klopp ist seit August General Manager der Roche Diagnostics International AG in Rotkreuz. Die neue Aufgabe nimmt der 49-Jährige zusammen mit seiner Verantwortung als Leiter Strategie & Portfolio Management für den globalen Geschäftsbereich Solution Integration & Services wahr. Der Elektrotechniker stiess 2007 zum Konzern. Zuvor war der Deutsche in München für Siemens tätig. Klopps Aufgabe bei Roche war es, Prozesse zu digitalisieren und effizienter zu machen. Weil ihm dies nicht schnell genug ging, wechselte er 2010 für drei Jahre zu einem Bankenzulieferer. Nach einem Strategiewechsel bei Roche kam er zurück. (cg)

Letztes Jahr hat Roche Diagnostics Land dazugekauft, um den Standort weiter auszubauen. Sind solche Pläne nun auf Eis gelegt?

Wir haben hier am Standort auch unsere Labore und die Produktion. Und wenn da mehr Fläche benötigt wird, ist es aufgrund der komplexen Infrastruktur klar, dass es einen Ausbau braucht. Insgesamt geht der Trend in den nächsten zwei Jahren aber sicher eher in Richtung Umfunktionieren von Büroflächen statt Neubau.

Sie haben die Produktion angesprochen. Die Diagnosegeräte aus Rotkreuz kommen weltweit bei den Corona-Antikörper-Tests von Roche zum Einsatz. Ist es also ein wirtschaftlich erfolgreiches Jahr für den Zuger Standort?

Konkrete Zahlen gibt der Konzern erst am Jahresende bekannt. Einerseits konnten wir zwar viele Diagnosegeräte verkaufen, anderseits gingen auch die typischen routinemässigen Arztuntersuchungen zurück und entsprechend auch die Nachfrage nach bestimmten Produkten. Was ich aber viel wichtiger finde, ist unser moralischer Beitrag während der Coronakrise. Was wir hier machen, erschien bisher eher abstrakt. Im Gegensatz zur Pharmaindustrie, die ein Medikament direkt für den Patienten herstellt, produzieren wir meist für Labore und bleiben dadurch eher im Hintergrund. Diese Krise hat uns nun näher zum Patienten gebracht. Alle Mitarbeitenden am Standort und in der ganzen Diagnostik wussten: Mit diesen Geräten wird direkt ein Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie geleistet, das kann sehr sinnstiftend sein. Das erlebe ich auch persönlich. Meine Familie konnte sich beispielsweise nie genau vorstellen, was ich in Rotkreuz mache. Aufgrund der Pandemie ist nun deutlich geworden, welchen Beitrag wir leisten.

Zu den Aufgaben des Standortleiters gehört auch, den Konzern im Kanton in Gremien zu vertreten. Ihre Vorgängerin, Annette Luther, die neu als Sekretärin des Roche-Verwaltungsrats in Basel fungiert, war da sehr aktiv und sitzt beispielsweise immer noch im Vorstand der Zuger Wirtschaftskammer und des Technologie Forums Zug. Werden Sie Annette Luther dort ablösen?

Genau, wir werden schauen, wo ich gemeinsam mit ihr tätig werden kann oder sie allenfalls ablösen werde. Wir wollten das einfach nicht von einer Sekunde auf die andere machen.

In der Bevölkerung gab es immer wieder Unmut über Grosskonzerne wie Roche Diagnostics wegen der Verkehrsbelastung. Hat sich dieses Problem nun dank Homeoffice von selbst gelöst?

Das hat sich sicher vorerst leicht entspannt, was auch unsere Mitarbeiter glücklich macht, die zu Stosszeiten auch nicht gerne täglich eine halbe Stunde im Stau stehen. Denn die Gemeinde an sich ist sehr stark gewachsen in den letzten Jahren. Wir leisten unseren Beitrag und haben beispielsweise 2016 ein Mobility-Konzept umgesetzt, die Parkgebühr wurde etwa erhöht und der Anspruch auf einen Parkplatz reduziert. Dadurch ist der Individualverkehr bei uns um 30 Prozent zurückgegangen. Und wir suchen auch weiterhin gemeinsam mit der Gemeinde nach guten Lösungen.

Bild: Maria Schmid (Rotkreuz, 22. September 2020)

Sie haben eine Ausbildung zum Coach gemacht. Ist das etwas, was einem Chef hilft?

Die Ausbildung habe ich schon vor einigen Jahren gemacht, aber es war sicher eine der Ausbildungen, die mir am meisten weitergeholfen haben. Ich habe gelernt, optimal mit Personen an Themen arbeiten zu können, indem ich mich nicht selbst in den Vordergrund rücke, sondern zuhöre, zusammenfasse und dann mit ihnen gemeinsam zu einer Lösung komme. So würde ich auch meine Aufgabe als Führungsperson definieren und nicht als jemand, der in der Hierarchie über den anderen steht und befiehlt.

Was sind Ihre wichtigsten Ziele in den nächsten Jahren?

Uns ist es wichtig, dass wir am Standort noch nachhaltiger werden, also Abfall reduzieren, grüne Energie nutzen und neue digitale Lösungen entwickeln. Bereits letztes Jahr konnten wir ein Gebäude von März bis September komplett mit eigenem Solarstrom versorgen. Generell wollen wir in der Region weiterhin ein starker Partner sein, gerade auch als grosser Ausbildungsbetrieb, und im Sinne von Open Innovation noch stärker Start-ups auch aus der Umgebung einbeziehen. Diese sind oft schneller in der Lösungsfindung als wir und können auch unsere Prozesse beschleunigen. Zudem möchte ich den Konzern und damit den Standort gut nach aussen vertreten und in der Region sichtbar machen.